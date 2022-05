Motorola lavora a uno smartphone arrotolabile, ma non lo vedremo presto

Stando ad un’indiscrezione del noto giornale online 91mobiles, Motorola avrebbe iniziato a sviluppare un dispositivo particolarmente ambizioso. Si tratterebbe di uno smartphone arrotolabile che, tuttavia, potrebbe non arrivare a breve sul mercato perché ancora in fase iniziale di sviluppo. I “rollable“, d’altronde, oggi sono solo dei prototipi.

Innanzitutto, gli indizi che parlano del telefono arrotolabile di Motorola sono davvero pochi ma, di certo, ci fanno sperare che l’azienda sia al momento alacremente impegnata sul suo sviluppo. Ricordiamo che la categoria dei rollable è ancora agli inizi: da una parte, Oppo ha sviluppato un concept phone funzionante che ha denominato Oppo X 2021 (in foto), mentre LG (prima di abbandonare del tutto il business degli smartphone) è arrivata molto vicino al rilascio di un telefono noto come LG Rollable. Se l’arrivo dello Motorola arrotolabile si concretizzasse, sarebbe un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che la compagnia sta effettuando nella produzione di smartphone di tipo foldable. Ma prima del telefono con schermo che si arrotola vedremo certamente la terza generazione di Motorola Razr, il foldable a conchiglia, che dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno.

Motorola Felix: prime indiscrezioni

Noto internamente (stando al rumor di 91mobiles) come Felix, il rollable di Motorola si dovrebbe articolare (quindi “srotolare“) in verticale. Inoltre, si tratterebbe di uno smartphone compatto ma capace, all’occorrenza, di espandersi e diventare più grande. Nella disposizione arrotolata o chiusa, un terzo del pannello sarebbe avvolto intorno ad un perno alla base del device e teso verso il retro dello stesso.

In buona sostanza, l’intenzione della compagnia sarebbe di creare uno smartphone tascabile ma pronto a diventare, in poche mosse, un telefono di grandi dimensioni. Dato che (stando al rumor) non sarebbe disponibile neanche un prototipo, sembra che per mettere alla prova il software dedicato a Felix e basato su Android 12, l’azienda ha utilizzato un modello di smartphone Motorola Edge 30 modificato.

Motorola Felix: quanto potrebbe costare

Essendo ancora nelle prime fasi di sviluppo, le indiscrezioni sul prezzo e sulla disponibilità del Felix sono ancora nell’ombra. Tuttavia, lo smartphone arrotolabile di Motorola potrebbe non essere annunciato prima del 2023 e avere un costo superiore ai 1.000 euro.