Motorola Edge 30 Pro al minimo storico: oggi è un vero affare

Molto spesso a un super smartphone è associato anche un super prezzo. Soprattutto in questo 2022 in cui è l’inflazione a farla da padrona, come purtroppo abbiamo imparato a conoscere molto bene. Inflazione che ha colpito anche il settore della tecnologia e oramai trovare uno smartphone top/premium a meno di 800-900€ è davvero complicato. Per questo motivo quando si trova una super offerta che permette di risparmiare quasi 250€ sul prezzo di listino bisogna approfittarne subito. Promo che riguarda uno dei migliori smartphone lanciati in questi ultimi mesi: il Motorola Edge 30 Pro, uno degli unici al mondo ad avere uno schermo OLED con refresh rate fino a 144Hz.

Lo smartphone dell’azienda statunitense ha una scheda tecnica davvero importante. Ogni singolo componente è pensato per dare il meglio, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen 1, l’ultimo e più potente prodotto da Qualcomm. Altrettanto importante è il comparto fotografico che si caratterizza per una doppia fotocamera posteriore da 50MP e da una selfie cam da ben 60MP. Come avete potuto intuire, su questo smartphone tutto è pensato per stupire. E oggi anche il prezzo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Pro: la scheda tecnica

Per il nuovo Edge 30 Pro, Motorola non ha cercato mezze soluzioni, ma ha tirato dritto verso le migliori componenti disponibili in questo momento sul mercato. A partire dal processore Snapdragon 8 Gen 1, l’ultimo nato in casa Qualcomm e che assicura prestazioni fulminee. Non si deve temere nulla, né di aprire 4-5 applicazioni contemporaneamente, né di giocare ai videogame più pesanti. Tutto viene gestito al meglio, anche grazie al supporto di ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. E in questo smartphone anche lo schermo è premium. Il Moto Edge 30 Pro monta un display OLED da ben 6,7" con tecnologia HDR10+ per neri ancora più intensi. E il refresh rate è di ben 144Hz, uno dei valori più alti mai registrati su uno smartphone che lo rende ancora più fluido nell’utilizzo quotidiano.

Altro punto forte è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben tre fotocamere: quella principale da 50MP, un’altra sempre da 50MP dedicata agli scatti ultra-grandangolari e un sensore di profondità da 2MP dedicato ai ritratti. Fenomenale anche la fotocamera selfie da 60MP che permette anche di registrare video con una qualità elevatissima. E a supporto c’è logicamente l’intelligenza artificiale che regola automaticamente le impostazioni più importanti per risultati di livello professionale.

La batteria è da ben 4800mAh e con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni. Non manca la ricarica super rapida da 68W che impiega circa mezzora per avere il 100% di autonomia. Le caratteristiche speciali non finiscono qui: il Motorola Edge 30 Pro, infatti, è anche impermeabile e supporta anche l’utilizzo del pennino. Grazie allo schermo di ampie dimensioni si rivela un ottimo supporta per lavorare in mobilità.

Motorola Edge 30 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Motorola Edge 30 Pro in offerta a un prezzo di 607€, con uno sconto di ben il 29% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 250€ e per il dispositivo si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Nella categoria degli smartphone premium è difficile trovare un dispositivo con un rapporto qualità-prezzo migliore. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. La spedizione e la vendita sono curati direttamente da Amazon e per averlo a casa bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

Motorola Edge 30 Pro