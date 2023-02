Motorola Edge 40 Pro è alle porte: quando arriva

Il modello di punta di Motorola per il 2023, ovvero il Motorola Edge 40 Pro, sembra ormai pronto per il debutto in Europa. Un’ulteriore conferma arriva da Google Play Console, la pagina dedicata agli sviluppatori che elenca i dispositivi Android con i quali devono essere compatibili le app. In bella mostra, con tanto di foto, sulla pagina vengono anche svelate alcune specifiche tecniche, che come ormai risaputo, ricalcano quelle del Motorola Moto X40 lanciato in Cina a fine 2022. L’unica cosa non ancora certa su Edge 40 Pro/Moto X40, quindi, è quando esattamente Motorola lo lancerà in Europa. Ma dall’apparizione su Google Play Console è facile intuirlo: durante il prossimo Mobile World Congress di Barcellona, cioè alla fine del mese.

Motorola Edge 40 Pro: caratteristiche tecniche

Dalla scheda pubblicata su Google Play Console abbiamo la conferma che Motorola Edge 40 Pro sarà dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il top tra i processori che il produttore americano ha a listino e che è presente sulla maggior parte dei flagship Android. Ancora la scheda apparsa su Google Play Console ci dice che lo smartphone sarà proposto con 12 GB di RAM, ma prevedibilmente ci sarà anche una versione con 8 GB e una con 16 GB.

Per quanto riguarda il display, la scheda parla di una risoluzione pari a 1.080×2.400 pixel (FHD+), mentre la densità di pixel per pollice (ppi) di questo schermo si attesta a 400. Non viene menzionata la dimensione di questo display ma sappiamo che sarà da 6,7 pollici. Sappiamo anche che sarà uno schermo OLED, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il resto delle specifiche dovrebbero come detto ricalcare quelle del Moto X40 cinese. Quindi a meno di clamorose sorprese il Motorola Edge 40 verrà fornito uno spazio di archiviazione che, a seconda del modello sarà di 128, 256 o 512 GB di tipo UFS 4.0 (UFS 3.1 nel taglio più piccolo).

Il comparto fotografico, di tutto rispetto, prevede la presenza di un sensore principale da 50 MP da 1 pollice con stabilizzazione ottica dell’immagine. A questo viene affiancato un sensore ultra grandangolare sempre da 50 MP con funzione di autofocus fino a 2,5 cm di distanza. Non manca anche un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 12 MP marchiato Sony IMX663. Nella parte frontale, all’interno del classico foro al centro del display, è previsto un sensore da ben 60 MP.

La batteria da 4.600 mAh è compatibile con la ricarica rapida via cavo a 125W, mente quella wireless si ferma a 15W e quella inversa a 5W.

Motorola Edge 40 Pro: quanto costerà

Come già ampiamente detto è verosimile che Lenovo presenti ufficialmente il nuovo Motorola Edge 40 Pro durante il Mobile World Congress. C’è anche chi pensa però che il produttore voglia offrire al suo flagship un evento ad hoc per non finire nel gruppone degli altri brand che presenteranno i nuovi smartphone al MWC. In questo caso si parla di un lancio comunque non troppo in là, ovvero a marzo 2023.

Ovviamente per un prezzo ufficiale bisogna attendere il lancio, ma per farsi un’idea basta ricordarsi che il precedente Motorola Edge 30 Pro è stato lanciato, a fine febbraio, a 849 euro.