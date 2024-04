Fonte foto: Motorola

Si avvicina il debutto in Europa del nuovo Motorola Edge 50 Pro. Il nuovo smartphone di casa Motorola, infatti, sarà disponibile nel corso del mese di aprile nel nostro mercato, andando ad arricchire l’offerta del brand e, in particolare, la linea Edge con cui il marchio di proprietà di Lenovo occupa la fascia medio-alta del mercato. Edge 50 Pro è già stato svelato in India. Per la versione europea non dovrebbero esserci differenze per quanto riguarda le specifiche.

Motorola Edge 50 Pro: quando arriva

Il nuovo Motorola Edge 50 Pro sarà svelato il prossimo 16 aprile in Europa. La data è stata anticipata da Amazon.de, la divisione tedesca di Amazon, che ha fornito un’indicazione anche sul prezzo di vendita dello smartphone, atteso sul mercato con un prezzo di listino di 699 euro per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Successivamente, anche Motorola, su X, ha confermato la data, ma senza nominare il nome del modello e limitandosi a pubblicare un primo teaser dell’evento, dedicato alla Edge Family (come chiarito dall’hashtag utilizzato).

Motorola Edge 50 Pro: come è fatto

Motorola Edge 50 Pro dovrebbe riprendere le stesse caratteristiche tecniche della versione destinata al mercato indiano. Di conseguenza, lo smartphone è pronto ad arrivare sul mercato avendo a sua disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, una delle ultime novità di Qualcomm per la fascia media del mercato. Non si tratta della novità più recente per la Serie 7 visto che Qualcomm ha appena svelato lo Snapdragon 7+ Gen 3.

Come anticipato in precedenza, il chip viene affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 125 W oltre che la ricarica wireless da 50 W.

Il display ha un pannello OLED da 6,7 pollici, con risoluzione di 2.712 x 1.220 pixel e refresh rate massimo di 144 Hz. Tre le fotocamere posteriori: un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore ha un sensore da 50 Megapixel.

Lo smartphone non ha il jack audio e può utilizzare il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.4 e ha il chip NFC. Il sistema operativo è Android 14 e Motorola garantisce 3 major update (quindi fino ad Android 17) e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Per l’Europa è previsto il lancio di diverse colorazioni, ancora non ufficializzate, ma in India sono disponibili i colori Luxe Lavender, Black Beauty e Moonlight Pearl.