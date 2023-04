Motorola farà un pieghevole economico

Secondo il noto leaker francese Steve Hemmertoffer (@OnLeaks su Twitter), Motorola lancerà sul mercato un nuovo pieghevole in versione Lite. Nonostante i rumor in rete si siano concentrati prevalentemente sul prossimo Razr+ 2023, che al contrario sarà un modello di fascia alta, alcune indiscrezioni piuttosto insistenti stanno ipotizzando l’arrivo anche di questa versione "economica" che potrebbe essere presentata insieme al fratello maggiore, o poco dopo.

Non sappiamo molto di questo smartphone, ma sappiamo in cosa Motorola potrebbe risparmiare per realizzarlo mantenendo un prezzo per l’utente di un bel po’ inferiore ai mille euro. Sappiamo anche che un telefono del genere andrebbe alla caccia degli utenti che oggi comprano Samsung Galaxy Z Flip4 in offerta, ma che non lo comprerebbero a prezzo pieno.

Razr Lite 2023: cosa sappiamo

Le indiscrezioni riguardo a questo pieghevole "economico" Motorola Razr Lite 2023 sono davvero poche e anche Steve Hemmertoffer non ha dato informazioni precise sulla potenziale scheda tecnica di questo smartphone.

Tuttavia, è logico supporre che Motorola sceglierà dei componenti più "a buon mercato" rispetto a quelli usati sul modello standard, optando magari per uno schermo esterno più piccolo, pensato solo per mostrare data e ora e poche altre informazioni tipo quelle sulla batteria, sullo stato della rete, delle notifiche in arrivo o dei file multimediali in riproduzione.

Stesso discorso per il processore. E se secondo il portale online indiano MySmartPrice, il chip inserito all’interno del Razr+ 2023 dovrebbe essere uno Snapdragon 8+ Gen 1, per il modello Lite l’azienda potrebbe optare, ad esempio, per uno Snapdragon 7+ gen 2 dalle performance (e dai prezzi) più contenuti, ma non per questo meno interessante. Anche sulla memoria si potrà assistere a un taglio di qualche genere, magari scegliendo una sola disponibilità con 8 GB di RAM e 128 di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico potrebbe essere una versione "semplificata" di quello previsto sul fratello maggiore che dovrebbe avere due sensori posteriori (da 64 MP e 13 MP) e una fotocamera frontale da 32 MP. In questo caso l’azienda potrebbe decidere per un sensore principale da 50 MP, ad esempio, e una fotocamera frontale da 13 MP, come quelle usate nel modello del 2022.

Ma il vero dubbio potrebbe sorgere riguardo la batteria, dato che diverse fonti ritengono che sia il tallone d’Achille del modello Razr+, con appena 2.850 mAh. Non si può, quindi, escludere che per il Razr Lite 2023 una capacità così ridotta, praticamente impossibile che sia di più.

Razr Lite 2023: quando arriva

Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo su una presunta versione Lite del Motorola Razr, che dovrà essere, ovviamente, più economica e portare sul mercato un pieghevole con il compito di far avvicinare l’utenza a questa tipologia di device grazie a un prezzo contenuto, ma senza sacrificare troppo le performance.

Un discorso più facile a dirsi che a farsi e che per il momento si muove solamente nel campo delle indiscrezioni. Tuttavia, è certo che un pieghevole a conchiglia (come il Razr), ma ad un relativamente prezzo basso, come il Samsung Galaxy Z Flip4 (ormai costantemente in offerta a meno di 800 euro su Amazon), si venderebbe come il pane.