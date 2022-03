Motorola Frontier sarà il primo con fotocamera da 200 MP

Motorola Frontier, almeno questo è il suo nome in codice, inizia a assumere caratteristiche sempre più definite. Il leaker cinese @digitalchatstation sul social Weibo ci informa del fatto che Lenovo stia formalizzando due nuovi terminali, uno dei due è proprio il Motorola Frontier. Si parla di un top di gamma con una super fotocamera principale da 200 MP, probabilmente un sensore Samsungm e con a bordo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Ma ovviamente tutto da confermare, perché siamo ancora nella fase dei rumor. Il Motorola Frontier dovrebbe arrivare infatti sui mercati nel terzo trimestre del 2022, in pratica tra luglio e settembre, probabilmente dalla Cina e poi nel resto dei mercati. Sempre se seguiamo la logica di presentazione dell’ultimo top di gamma il Motorola Edge 30 Pro, il primo smartphone al mondo a portare a bordo il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ma nell’anticipazione non ufficiale si fa accenno anche a un secondo modello Lenovo dotato del medesimo chip e di alcune caratteristiche tecniche in comune con il Motorola Frontier. Tranne che per la fotocamera principale che scenderebbe a 50 MP.

Motorola Frontier: la questione del chip

Una spiegazione va data sull’accenno al chip in dotazione del Motorola Frontier (e al fratello “minore" brandizzato Lenovo) fatta dal leaker cinese: il SoC SM8475 che altri non è che il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ prodotto da TSMC, che ancora deve essere ufficializzato.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 attuale, invece, è prodotto da Samsung e lo sarà almeno fino a metà anno, ossia incluso il secondo trimestre che si conclude a Giugno.

Il passaggio da Samsung alla taiwanese TSMC si rende necessario, poiché le richieste del nuovo chipset sono elevate essendo questo il chip usato su tutti i top di gamma 2022, come Xiaomi 12, Motorola Edge X30 e OnePlus 10 Pro.

Dunque TSMC dal terzo trimestre (Luglio 2022) in corrispondenza con il previsto lancio del Motorola Frontier e del fratello minore Lenovo dovrebbe essere impegnata con la produzione del nuovo chip Snapdragon 8 Gen 1+ che apporterebbe un miglioramento sulla frequenza massima di lavoro, a fronte di consumi e temperature inferiori e, soprattutto, rese produttive maggiori.

Dovrebbe, perchè TSMC è oberata di lavoro per soddisfare le richieste dei chip per Apple.

Motorola Frontier: come sarebbe

Chip a parte, c’è poi il resto della scheda tecnica del Motorola Frontier. Le memorie dovrebbero avere la classica configurazione dei top di gamma: da 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio archiviazione.

Il gruppo di quattro fotocamere del Motorola Frontier è invece progettato per attirare l’attenzione del mondo della fotografia digitale di tipo professionale: un sensore principale da 194 MP grande 1/1,5 pollici, probabilmente il Samsung ISOCEL HP1, un sensore ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo Sony IMX664 da 12 MP. Infine, frontalmente, una fotocamera per i selfie da 60 MP.

Lo schermo di Motorola Frontier dovrebbe essere un OLED curvo con risoluzione FHD+, da 6,67 pollici di diagonale e frequenza di aggiornamento da 144 Hz. La batteria probabilmente sarà da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 125W.

Il fratello quasi gemello marcato Lenovo, invece, dovrebbe condividere le caratteristiche del display, del chip e delle memorie, mentre la fotocamera principale sarebbe da 50 MP e quella per i selfie da 16 MP. Resterebbe la stessa batteria da 5.000 mAh, mentre la ricarica si scendereebbe a 68W.

Motorola Frontier: prezzi e disponibilità

La disponibilità di Motorola Frontier, e del secondo modello a marchio Lenovo, è ancora ignota. Tenendo conto delle anticipazioni non ufficiali possiamo supporre che se distribuito anche sui nostri mercati potrebbe giungere per fine 2022. Resta da scoprire con quale nome, ma trattandosi di un top di gamma sarà di sicuro inserito nella gamma Motorola Edge.

Per i prezzi, infine, se facciamo un confronto con il recentissimo Motorola Edge 30 Pro venduto a 849 euro in Italia, possiamo tranquillamente pensare che Motorola Frontier finisca per sfondare facilmente la linea dei 1.000 euro.