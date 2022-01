Motorola lavora su un top di gamma con fotocamera da 200 MP

Motorola è stata la prima azienda ad adottare il processore Snapdragon 8 Gen 1: l’ultimo processore prodotto dalla cinese Qualcomm è stato adottato sull’attuale top di gamma Motorola, il Moto Edge X30, presentato a dicembre in Cina (in foto di apertura). Ma, mentre siamo ancora in attesa di un lancio mondiale del Moto Edge X30, l’azienda di proprietà Lenovo sarebbe già al lavoro sul prossimo smartphone di fascia alta.

La notizia nasce da una presunta fuga di informazioni, riportata da diversi blogger, profili twitter e siti specializzati. Il sito XDA Developers, costola del più noto forum di appassionati, programmatori e utenti Android, ha prestato particolare attenzione alla notizia e ha riepilogato le informazioni attualmente disponibili. Secondo quanto appreso da XDA Developers e i suoi utenti, Motorola starebbe già sviluppando il prossimo smartphone top di gamma. Il nome in codice del nuovo smartphone di prossima generazione Motorola pare sia “Frontier”. La scheda tecnica del Frontier potrebbe includere un aggiornamento del soc Snapdragon 8 e una fotocamera Samsung da 200MP.

Motorola Frontier: come sarà

La fuga di notizie sul Motorola Frontier è stata raccolta anche da altri siti. Il tedesco Technik News, un blog specializzato in hi-tech e informatica, ha dedicato un’ampia disamina al possibile processore del nuovo top di gamma Motorola. Secondo il sito teutonico, lo smartphone adotterebbe un nuovo processore Snapdragon di fascia alta, un display curvo con un’elevata velocità di aggiornamento, il nuovo sensore fotografico Samsung ISOCELL HP1 e supporterebbe la ricarica veloce.

Motorola Frontier potrebbe adottare un pannello OLED curvo FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Una scelta in continuità con altri smartphone della gamma Edge di Motorola. Inoltre si dice che il Motorola Frontier potrebbe adottare velocità di ricarica particolarmente elevate: fino a 125W con cavo e 50W senza fili.

Restano però numerose incognite: capacità della batteria, software a bordo, ecc. Alla luce di queste voci di corridoio e considerando che il Motorola Edge X30 non è ancora arrivato in Europa e negli Stati Uniti, ci aspettiamo che un annuncio del Motorola Frontier arrivi in Cina non prima della seconda metà del 2022.

Il mistero del chip di Motorola Frontier

Technik News ipotizza che il Motorola Frontier adotti un chipset Qualcomm, indicato dal nome in codice “SM8475“, accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di archiviazione. Il codice del nuovo Snapdragon potrebbe indicare l’adozione di una variante “plus” dell’attuale Snapdragon 8 Gen 1.

Una possibilità che è paventata anche dal sito statunitense Android Authority, che evidenzia come i chipset di punta di Qualcomm adottino convenzionalmente la denominazione “SM8X50”. Lo Snapdragon 8 Gen 1 è indicato, per esempio dal codice “SM8450“: la modifica delle sole ultime due cifre potrebbe indicare non un nuovo processore, ma un aggiornamento o variante del processore.

Motorola Frontier: fotocamera da 200 MP?

La maggioranza dei rumor concordano nell’indicare nella fotocamera uno dei principali punti di forza di Motorola Frontier. Oltre al già citato sensore primario Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP, ci sarebbero anche un sensore ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo Sony IMX664 da 12 MP.

Alcuni leaker si spingono a ipotizzare anche le caratteristiche della fotocamera anteriore: il Motorola Frontier dovrebbe adottare una selfie camera OmniVision OV60A da 60 MP, che supporta anche la funzione Always On sviluppata da Qualcomm.