Motorola Moto G32, su Amazon è lui il best buy del momento

La fascia medio-bassa del mercato smartphone propone un’offerta vastissima di modelli, tutti molto simili tra loro per caratteristiche tecniche e prestazioni, che se la giocano all’ultimo euro. Parliamo di telefoni che, mediamente, troviamo sul mercato intorno ai 200 euro di prezzo e si vendono benissimo a 190, e malissimo a 210. In questa fascia funziona così e la cosa vale anche per il Motorola Moto G32, arrivato in Italia pochi mesi fa ad un prezzo poco superiore ai 200 euro ma che, adesso, è protagonista di un’offerta Amazon incredibile. Un calo prezzo così forte da rendere questo telefono, da un momento all’altro, la miglior scelta in questa fascia di mercato, un vero best buy da comprare al volo e senza farsi troppe domande.

Motorola Moto G32 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 4/128 GB

Motorola Moto G32: caratteristiche tecniche

Il SoC scelto per il Motorola Moto G32 è il Qualcomm Snapdragon 680 con modem 4G, che ha a disposizione 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB installando una scheda microSD nell’apposito slot.

Il display è di tipo LCD, misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il sensore per le impronte digitali è posto di lato, come d’altronde tipico per gli schermi non OLED.

Il comparto fotografico collocato sul retro del Motorola Moto G32 è composto da tre sensori, il principale da 50 MP, dall’ultra grandangolare da 8 MP e da un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore posizionata nel foro centrale è da 16 MP. L’audio viene riprodotto attraverso una coppia di altoparlanti e il telefono è compatibile Dolby Atmos.

Oltre al 4G, sono disponibili il WiFi 5, Bluetooth 5.2, la presa per il jack per le cuffie da 3,5mm utile (per chi usa gli auricolari con filo) e c’è anche l’NFC per i pagamenti contactless con il POS e la lettura del chip della carte elettroniche.

Infine, la batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 33W. Questa combinazione è particolarmente indovinata, poiché grazie anche al processore che consuma poca energia è possibile avere un telefono che arriva fino a fine giornata senza particolari bisogni di ricarica. Ricarica, che in ogni caso, può essere effettuata anche piuttosto rapidamente.

Motorola Moto G32: l’offerta Amazon

Il nuovo smartphone Motorola Moto G32 è arrivato in Italia con il prezzo di listino di 229,90 euro, piuttosto conveniente. Al momento però è anche protagonista di una fantastica offerta su Amazon, e lo si può portare a casa al prezzo di 150,02 euro (-35%, -79,88 euro). Non è il momento di riflettere ma di agire, perché questa è una delle rare occasioni in cui fare un ottimo affare.

