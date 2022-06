Motorola Moto G62 5G e G42 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Motorola ha ufficializzato, in USA e senza particolare enfasi, i suoi nuovi smartphone Moto G62 5G e Moto G42. Si tratta di due telefoni di fascia media che presentano alcune differenze e non poche similitudini. Al momento l’annuncio riguarda solo il mercato americano, ma i due dispositivi dovrebbero arrivare presto anche sui mercati europei, Italia compresa.

Una delle differenze più importanti fra il Moto G62 5G e il G42 riguarda la connettività: il primo (in foto d’apertura) offre il supporto 5G e il secondo quello 4G LTE. Inoltre, il pannello dello schermo del modello G62 è leggermente più grande, presenta anche una frequenza di aggiornamento più alta e caratteristiche più rifinite. Diverso è anche il processore a bordo dei due medi che, tuttavia, è per entrambi un Qualcomm Snapdragon. La configurazione fotografica posteriore dei due device è uguale, mentre sul davanti presentano un sensore differente. Infine, stesse caratteristiche hanno la batteria, il supporto per la ricarica, il sistema operativo e l’interfaccia utente.

Moto G62 5G: com’è

Dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici e con risoluzione FHD+ 1080p, il nuovo Motorola Moto G62 5G conta anche di una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Sotto il cofano troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 480 Plus, accoppiato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibili grazie allo slot per schedine microSD.

Sul fronte fotografia, il telefono presenta sul retro un sensore principale da 50 MP, una grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, mentre sul davanti è posizionato un obiettivo da 12 MP.

La batteria di questo smartphone è abbastanza grande, da 5.000 mAh, ma si deve accontentare di una semplice ricarica a 20 W. Lo scanner per le impronte digitali è posizionato lateralmente sul pulsante di accensione, mentre il sistema operativo istallato è Android 12 con skin MyUx.

Moto G42: com’è

Lo schermo del Motorola Moto G42 è un OLED da 6,4 pollici, risoluzione FHD+ 1080p e refresh fino a 60 Hz. A bordo c’è il processore Qualcomm Snapdragon 680, con memoria da 4GB/128 GB, di cui lo storage è espandibile con microSD.

La fotocamera principale da 50 MP è accoppiata a una grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, e sul davanti troviamo una selfie-camera da 16 MP

La batteria del Moto G42 LTE è da 5.000 mAh, con supporto per la ricarica da 20 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia personalizzata MyUx.

Disponibilità e prezzi

Al momento i due smartphone non sono disponibili in Italia, ma potrebbero arrivare sul nostro mercato entro poche settimane. Per quanto riguarda i prezzi, Motorola non ha fornito alcun dettaglio: tuttavia, essendo dei mid-range il prezzo dovrebbe essere abbastanza competitivo.