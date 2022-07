Motorola Razr 2022: ecco com'è fatto veramente il pieghevole

E’ tra gli smartphone più attesi del 2022, perché non chiamarlo "2022"? Ragionamento semplice, forse troppo, ma alla fine è proprio quello che avranno fatto i dirigenti di Lenovo, che hanno deciso di chiamare il nuovo smartphone pieghevole di Motorola Razr 2022 e non, come si pensava, Motorola Razr 3.

La conferma arriva direttamente da Chen Jin, General Manager di Lenovo Mobile China che ha anche mostrato, seppur di sfuggita in un video pubblicato su Weibo, il nuovo modello. Che assomiglia poco all’attuale Motorola Razr 5G del 2020, un telefono che in confronto al modello 2022 sembra di vent’anni fa. Con Motorola Razr 2022, infatti, Lenovo ha fatto un grosso passo avanti in quanto a design e a spessore delle cornici, tanto che non sembra quasi esserci il "mento", cioè l’antiestetica cornice inferiore ben presente sul modello 2020. Ad un design rinnovato, poi, corrisponderà una scheda tecnica con componenti di ultima generazione.

Motorola Razr 2022: caratteristiche tecniche

Se il design lo ha fatto (intra)vedere direttamente il manager, per le caratteristiche tecniche di Motorola Razr 2022 dobbiamo invece rivolgerci ai soliti leaker di Twitter e di Weibo, che nelle ultime settimane ci hanno raccontato molto su questo nuovo telefono pieghevole Motorola.

A partire dal chip: il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ovvero il top di gamma del produttore di SoC americano, che dovrebbe essere affiancato da 8 o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione.

A cotanto chip corrisponde altrettanto schermo: un pOLED da 6,7 pollici, dotato di una cerniera nuova e migliore rispetto al modello attuale, in grado di arrivare a 120 Hz di refresh. Ci sarà poi un display esterno, da 3 pollici (quello del modello 2020 è da 2,7 pollici).

Per quanto riguarda le fotocamere, invece, si passa dall’attuale sensore singolo da 48 MP al futuro obiettivo da 50 MP affiancato da un grandangolo da 13 MP. Poco cambia, invece, per la batteria: si passa da 2.800 a 3.000 mAh di capacità che, con un 8+ Gen 1 sotto il cofano, potrebbero non bastare a tenere il device acceso fino a sera, neanche con un utilizzo piuttosto blando.

Motorola Razr 2022: quando arriva e quanto costa

Con il top manager che mostra ufficialmente il design del prodotto, è facile ipotizzare che non manchi molto al debutto di Motorola Razr 2022. Si parla di giorni, settimane al massimo. Per quanto riguarda il prezzo, invece, la voce che gira lo fissa a 1.149 euro per la versione base. Tanto, ma non tantissimo.