Motorola RAZR anche in versione dorata: come sarà

6 Febbraio 2020 - Il Motorola RAZR pieghevole è, senza ombra di dubbio, uno degli smartphone più desiderati al momento. Le richieste sono così elevate che l’azienda statunitense ha dovuto posticipare la data di uscita sul mercato, così da avere un numero sufficiente di dispositivi da vendere.

A partire da domani 6 febbraio, il nuovo telefono Motorola sarà acquistabile anche nel nostro Paese nella sola colorazione disponibile, ossia il classico nero. Almeno in questa fase iniziale di lancio: secondo il noto leaker Evan Blass, infatti, Motorola avrebbe già pronta una versione dorata, da mettere in vendita nelle prossime settimane e far ulteriormente crescere l’hype attorno a un dispositivo che ha fatto incetta di

Motorola RAZR: una nuova colorazione?

Ma come sarà il Motorola RAZR pieghevole color oro? Stando alle immagini postate sul suo account Twitter da Evleaks. il materiale simil oro è stato utilizzato nella parte inferiore della scocca del telefono e si estende fino al bordo inferiore subito sotto il sensore dedicato al riconoscimento delle impronte digitali. Non solo, anche l’obiettivo della fotocamera esterna è incastonato in un cerchio dorato dello stesso materiale. Dalle immagini pubblicate online è difficile capire se si tratti di una versione destinata ad un mercato specifico o se sarà disponibile in tutto il mondo, in quanto le foto non mostrano né un logo operatore, né schermate di sistema dal quale dedurre queste preziose informazioni.

Motorola RAZR: nero o oro?

Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Motorola, cosa che ha dato il via ad una serie di congetture online. Per alcuni potrebbe trattarsi di una nuova versione che potrebbe vantare una diversa e più potente dotazione hardware rispetto al modello nero in imminente uscita, mentre per altri potrebbe essere una variante pensata dalla casa americana, ma successivamente scartata e messa da parte. Non ci resta che attendere che sia Motorola stessa a svelare l’arcano, cosa che potrebbe accadere a breve.