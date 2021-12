Motorola Squads: le cuffie wireless da regalare ai bambini

Chi è bambino oggi è nato digitale e, di conseguenza, è un grande consumatore di contenuti online: video su YouTube, cartoni animati in streaming, infinite app per giocare da smartphone e tablet e molto, molto altro. A volte troppo, per le orecchie dei genitori che, molto spesso, gradirebbero che i propri figli abbassassero il volume.

Ma convincerli non è affatto facile, quindi va trovata la soluzione. C’è, costa poco, è tecnologica e, quindi, gli piacerà: comprate ai vostri figli delle cuffie wireless. Ma, trattandosi di bambini, vanno scelte cuffie di ottima qualità e di buona marca, altrimenti si rischia di danneggiare l’udito dei piccoli. Motorola ha fatto una linea apposta per loro: è la gamma di cuffie Squads, composta dal modello Squads 200 (a filo) e dal modello Squads 300 (wireless). Visti i prezzi molto bassi di entrambi i modelli, quello che vi consigliamo è Squads 300. Che, tra le altre cose, è anche in sconto su Amazon.

Motorola Squads 300: come sono fatte

Le Motorola Squads 300 sono cuffiette wireless adatte a bambini dai 3 anni in su e sono disponibili in colore blu o rosa. Per tutelare le delicate orecchie dei bambini, non sono “in-ear“ ma hanno il classico design a padiglione, con cuscino anallergico (senza bpa).

Il volume massimo è fissato a 85 decibel, per non causare danni all’udito dei bambini, e la qualità costruttiva è particolarmente curata perché, si sa, ai bambini non è possibile chiedere molta cura: le cuffie voleranno nella stanzetta e non c’è niente da fare.

E’ poi possibile collegare fino a 4 cuffie contemporaneamente alla stessa sorgente audio, per ascoltare qualunque cosa con altri bambini. Ora, immaginatevi la scena: cena di Natale con tutti i bambini insieme che guardano un cartone su YouTube, tutti con le cuffie wireless, senza fare rumore. Non è un sogno?

Motorola Squads 300: l’offerta Amazon

Se le caratteristiche delle Motorola Squads 300 non vi hanno ancora convinto, lo farà il prezzo di listino: 29,99 euro. Ancor di più vi convincerà il prezzo praticato da Amazon a partire da oggi: 22,98 euro (-7 euro, -23%). Avete dei bambini? Fategli(vi) questo regalo.

Motorola

Motorola