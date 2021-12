Il mouse ergonomico perfetto per il gaming a oltre metà prezzo

Il gaming da PC è sempre più diffuso e con l’arrivo del nuovo anno non bisogna farsi scappare le migliori occasioni per giocare al meglio. Tra le periferiche che un gamer deve avere c’è sicuramente un ottimo mouse ergonomico, che offra una bassa latenza e illuminazione RGB dinamica.

Chi sperava di riceverlo per Natale e non lo ha avuto, potrà ora rifarsi scegliendo da sé il proprio mouse ergonomico wireless da gaming con RGB, ma soprattutto approfittare dell’ottima offerta Amazon sul modello di Black Shark. Il Mako M1 è in offerta a quasi il 60% di sconto, coniugando le caratteristiche tecniche ottime a un prezzo che lo rende un vero affare. Il mouse ergonomico wireless Mako M1 è pensato proprio per il gaming, è leggero con una struttura a nido d’ape ed è dotato di un sensore ottico stabile e un guscio posteriore intercambiabile. Uno dei vantaggi principali è la connettività dual mode: i gamer potranno usarlo sia come mouse wireless attraverso la connettività a 2.4 GHz, che attraverso la connessione cablata, così da ottenere sempre prestazioni eccellenti.

Mako M1 Black Shark: le caratteristiche

Mako M1 è uno dei mouse ergonomico wireless targati Black Shark e destinati al mondo del gaming. Il mouse è dotato di un sensore ottico PMW3325 e di sei livelli DPI predefiniti (500/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000/ 5000 o fino a 10.000 DPI con software), 100 IPS, 20 AG e velocità di aggiornamento a 1000 Hz, per una velocità di gioco superiore e una risposta sempre accurata.

Non manca nemmeno l’illuminazione RGB dinamica, per ottenere fino a 10 diversi effetti di illuminazione, ed è equipaggiato con 6 pulsanti completamente programmabili. Da punto di vista del design, si può scegliere tra due scocche intercambiabili: una più solida, che dà una sensazione di maggiore agilità quando si impugna il mouse, e una ad alveare con design concavo. Proprio la struttura a nido d’ape offre la versione più leggera del mouse, per una migliore esperienza.

Uno dei punti di forza di questo mouse è il design dual mode, che permette sia di usarlo in modalità wireless e giocare a bassa latenza sulle reti a 2.4 GHz, sia di usare un cavo intrecciato che viene connesso attraverso USB-C al dispositivo. In questo modo, quando sta per scaricarsi, basterà collegare il cavo e continuare la propria sessione di gioco senza fastidiose interruzioni. Inoltre, è sempre possibile staccare la batteria e utilizzarlo in modalità ricarica, per ottenere un dispositivo ancora più leggero.

Mako M1 Black Shark: l’offerta Amazon

Mako M1 di Black Shark è un mouse ergonomico wireless da gaming perfetto per le ore passate a giocare al PC, sia Windows che Mac. Il prezzo di vendita su Amazon è di 69,99 euro, ma potrà essere acquistato a soli 29,99 euro con il 57% di sconto. Un’occasione da non perdere per un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Black Shark Gaming Mouse Wireless con RGB