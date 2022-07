Friggitrice ad aria e Multicooker DeLonghi: lo sconto su Amazon

Il modo di cucinare negli ultimi ha subito una grande evoluzione grazie alle pentole elettriche multicooker. La tecnologia ancora una volta si è rivelata molto utile nell’alleggerire il lavoro di quanti devono preparare almeno tre pasti al giorno. In estate soprattutto, quando mettersi ai fornelli è davvero faticoso così come sono faticose determinate cotture che impongono temperature molto elevate come frittura o forno.

Le pentole multicooker che offrono una varietà di cotture con un solo apparecchio, sono flessibili nell’utilizzo e si stanno rivelando fondamentali, anche per un approccio più sano alla cucina grazie alle cotture a pressione, a vapore o fritture a aria calda con pochissimo olio. Tra le tante proposte del mercato, segnaliamo la multicooker Multifry DeLonghi FH1394/2 che combina in un solo dispositivo anche la friggitrice ad aria. Da tempo è tra i best seller di Amazon, e vanta moltissime recensioni positive da parte di chi la usa tutti i giorni. Adesso è anche in sconto, cosa che la rende ancora più interessante.

Multicoocker e friggitrice Multifry DeLonghi: caratteristiche tecniche

Per capire la versatilità di questa pentola multicooker/friggitrice ad aria dobbiamo partire dal suo voltaggio: ben 1.400 W per la resistenza superiore e 1.000 W per la resistenza inferiore, per un totale di 2.400 W abbinati a una capienza di 8 litri.

Con questa potenza e con questa capianza non si rischia il classico effetto "bollito" soprattutto su alimenti come le patate o il pollo, che richiedono sia presente la crosticina esterna, tipica della rosolatura. Il display è a LED e ha anche una manopola per impostare i vari programmi di cottura.

Tanta potenza, inoltre, serve anche a preparare grossi quantitativi: riesce a friggere fino a 1,5 Kg di patate congelate senza aggiunta di olio e fino a 1,7 kg di patate fresche con un cucchiaio di olio. Ciò significa che mediamente riesce a friggere per almeno 5-6 persone.

La Multifry DeLonghi FH1394/2 ha 4 tipologie di cottura principali, che includono oltre alle patatine fritte anche pizza, torte e spezzatino e tre funzioni speciali: forno, padella e grill. A partire da queste cotture pre-impostate è possibile cuocere almeno 500 ricette, da scegliere tra quelle proposte dall’app per smartphone.

Infine, ha il timer, si spegne al termine della cottura e ha il coperchio trasparente così da controllare in ogni momento lo stato della cottura.

Multicooker e friggitrice Multifry DeLonghi: l’offerta Amazon

La friggitrice e multicooker DeLonghi Multifry FH1394/2 ha già un ottimo prezzo a listino, infatti costa a 206,98 euro di listino, ma oggi grazie all’offerta Amazon la possiamo pagare 192,80 euro (-14,18, -7%).

Multicooker e friggitrice ad aria DeLonghi – Potenza 2400 watt