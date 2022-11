My Lady Jane, annunciati trama e cast

My Lady Jane porta gli spettatori nella corte reale inglese, come già altre serie fanno, ma con una particolarità: la narrazione non è storica o drammatica ma, anzi, comica, satirica e decisamente fantasiosa.

La prima stagione sarà disponibile su Prime Video e, mentre la lavorazione del progetto prosegue, emergono nuovi dettagli sulla trama e sul cast, nel quale il ruolo della protagonista Jane Grey sarà ricoperto da Emily Bader, già vista in Paranormal Activity: Parente prossimo. Ecco cosa sappiamo.

Le new entry nel cast

Il cast di My Lady Jane era in parte già stato annunciato, mentre alcuni nomi sono una novità di questi ultimi giorni. A parte Emily Bader, ci sono Edward Bluemel (già noto ad esempio per Killing Eve) nei panni di Guildford Dudley, Jordan Peters (Blue Story) in quelli di re Edward e Dominic Cooper (Preacher) in quelli di Lord Seymour.

Rob Brydon è Lord Dudley, Will Keen è il Duca di Norfolk, Anna Chancellor è Lady Frances Grey e Jim Broadbent è il Duca di Leicester. Al cast si sono aggiunti inoltre Kate O’Flynn (già vista in Landscapers), Isabella Brownson (Napoleon), Henry Ashton (Creation Stories), Máiréad Tyers (Extraordinary), Brandon Grace (Fate: The Winx Saga), Abbie Hern (Enola Holmes 2), Joe Klocek (Chi è senza peccato – The Dry) e Michael Workeye (This is Going to Hurt).

Di cosa parla My Lady Jane

La serie My Lady Jane reinventa, con piglio comico, l’ascesa al trono e gli anni del regno di Lady Jane Grey. Reinventa, appunto, perché in realtà la faccenda fu piuttosto breve e tragica: Jane Gray fu incoronata nel 1553 ma solo nove giorni dopo perse il trono e poco dopo venne decapitata.

Nella serie, invece, l’ambiziosa madre di Jane vende la mano della figlia al migliore offerente e la giovane scopre così che il futuro marito, Guildford Dudley, è uno sconosciuto travolgente e attraente che custodisce un segreto oscuro e potenzialmente letale.

Intanto, cospirazioni più grandi sono in corso: re Edoardo rischia di essere ucciso a causa di un complotto e l’intero regno potrebbe finire nel caos. In tutto questo, però, Lady Jane dimostra agli spettatori che il vero amore esiste, che le persone non sono sempre ciò che sembrano e che la storia può essere piena di avventure e fantasia. In fondo, è una piacevole sorpresa scoprire che anche le eroine apparentemente condannate possono in realtà salvarsi!

Quando esce My Lady Jane

Le riprese della serie sono attualmente in corso a Londra; dunque, ancora non è possibile sapere quando uscirà la serie. Quando accadrà, però, sarà in esclusiva su Prime Video.

