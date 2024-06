La Nasa sta analizzando campioni marziani arrivati sulla Terra

Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Fonte foto: NASA

Non è un mistero che il Pianeta Rosso sia davvero l’ossessione degli scienziati: anno dopo anno, con l’arrivo di nuovi dati e di nuovi materiali, la comunità scientifica ottiene informazioni che possono trasformare completamente tutte le convinzioni che abbiamo su Marte. Non sorprende, dunque, che la NASA stia attivamente analizzando dei campioni marziani arrivati sul nostro pianeta, così come forse non sorprende sapere che l’obiettivo è quello di trovare tracce di attività microbica.

Ciò che invece è sicuramente inedito è il fatto che, stavolta, gli esperti si stiano concentrando non tanto sui campioni rocciosi contenuti nelle provette giunte sul nostro pianeta, ma su ciò che le circonda: l’aria. Ebbene sì, secondo gli scienziati dall’agenzia spaziale americana ogni volta che il rover Perseverance sigilla nei suoi tubi in titanio dei reperti rocciosi, sigilla anche parte dell’atmosfera marziana, che potrebbe dir loro molto più di quanto si sia mai pensato.

I campioni arrivati sulla Terra

In effetti, Perseverance ha fornito moltissimi campioni interessanti. Attualmente, come previsto dalla campagna Mars Sample Return, la NASA ne ha ricevuto ben ventiquattro, la maggior parte dei quali contenenti nuclei di roccia, regolite (rocce rotte e polvere) e… aria, naturalmente. E per ora è questa la parte più interessante, appunto, perché l’aria di Marte è composta principalmente da anidride carbonica ma potrebbe includere anche tracce di altri gas.

Gas che, a loro volta, potrebbero essere stati presenti sin dalla formazione del pianeta: «I campioni d’aria provenienti da Marte – ha affermato Brandi Carrier, scienziato planetario presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA – potrebbero nascondere rivelazioni che riguardano non solo il clima e l’atmosfera attuali, ma anche le loro evoluzioni nel tempo».

L’importanza dell’aria marziana

A quanto pare, tra l’altro, tra i campioni che sono arrivati sulla Terra c’è una provetta in titanio che, per qualche ragione, Perseverance ha riempito esclusivamente con aria e gas presenti sulla superficie marziana. Secondo gli scienziati, però, l’aria più interessante è quella che si trova nella zona sovrastante i campioni di roccia, che verranno analizzati con la tecnica dello spazio di testa.

Per chi non lo sapesse, lo spazio di testa è appunto una tecnica sviluppata per indagare in modo approfondito i composti odorosi e volatili presenti nell’aria che circonda diversi oggetti chiusi in un contenitore sigillato. Nel caso dei campioni marziani sarà fondamentale, perché il gas interagisce con il materiale roccioso all’interno dei tubi per anni prima che i campioni possano essere aperti e analizzati nei laboratori sulla Terra.

Ciò significa che, ipoteticamente, gli scienziati potrebbero riuscire a ricavare da loro informazioni cruciali per comprendere, tra le altre cose, quanto vapore acqueo aleggia vicino alla superficie marziana, fattore che determina la formazione del ghiaccio sul pianeta e che potrebbe farci comprendere come il ciclo dell’acqua di Marte si è evoluto nel tempo.

Analisi e domande sull’atmosfera

Non solo: sfruttando lo spazio di testa, gli scienziati della NASA vorrebbero anche riuscire a rilevare eventuali gas nobili (come neon, argon e xeno). Questi gas sono poco reattivi, per cui potrebbero essere rimasti immutati sin da quando si sono formati, miliardi di anni fa.

Se catturati, quei gas potrebbero rivelare se Marte inizialmente aveva un’atmosfera più o meno densa e se fosse paragonabile a quella della Terra primordiale. Infine, lo spazio di testa fornirebbe inoltre la possibilità di valutare la dimensione e la tossicità delle particelle di polvere, informazioni che aiuteranno i futuri astronauti su Marte.