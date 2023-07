NBA, arriva il docufilm su Stephen Curry

Fonte foto: Apple TV+

«Non è in grado di trascinare la squadra», «Ha la faccia di un bambino». Come dimostrano queste e altre frasi pronunciate nel corso degli anni, Stephen Curry è stato sottovalutato all’inizio della sua carriera, ma ha saputo farsi valere sul campo da basket e dimostrare, invece, di avere tutte le carte in regola per poter competere alla pari contro i più forti giocatori della NBA. È questa la storia raccontata nel nuovo docufilm Stephen Curry: Underrated (che significa appunto “sottovalutato”), in arrivo in streaming su Apple TV+ fra poche ore.

Chi è Stephen Curry e dove gioca

Nato in Ohio nel 1988, Wardell Stephen Curry II (questo è il nome completo) è attualmente capitano dei Golden State Warriors, squadra in cui si è conquistato il titolo di miglior marcatore della storia. Curry è considerato inoltre uno dei migliori tiratori e dei più bravi cestiti della storia del basket: nel 2015-2016 ha anche detenuto il record per il maggior numero di triple messe a segno in una stagione e il secondo per triple realizzate in una singola partita.

Nel 2021 è diventato il primo e attualmente unico giocatore della NBA a superare i tremila tiri da 3 messi a segno nel corso della carriera. In occasione dei 75 anni dalla nascita della NBA, poi, Curry è stato inserito nella lista dei 75 giocatori più forti di tutti i tempi.

Il documentario su Stephen Curry

Stephen Curry: Underrated si propone di raccontare la straordinaria storia di formazione di Stephen Curry, che da minuto e sottovalutato giocatore universitario di un piccolo college della Division I è diventato quattro volte campione NBA. Il docufilm mescola cinema verità, riprese d’archivio e interviste e promette di regalare al pubblico una grande storia di sport.

Diretto da Peter Nicks, il documentario è prodotto da Peter Nicks stessa e da Ryan Coogler con Proximity Media, da Erick Peyton con Curry’s Unanimous Media e da Sean Havey, Ben Cotner e Marissa Torres Ericson. Sev Ohanian, Zinzi Coogler ed Emily Osborne sono produttori esecutivi.

Quando esce il documentario su Curry

L’attesa è agli sgoccioli: Stephen Curry: Underrated, film Apple Original Films & A24, arriva infatti in streaming domani, 21 luglio 2023 su Apple TV+.

Stephen Curry in streaming

Per chi volesse approfondire ulteriormenete la carriera di questo giocatore di basket considerato tra i migliori di sempre, in streaming su NOW c’è anche il breve speciale Stephen Curry – King of Threes. Il video mostra in breve i traguardi del più importanti del cestista. Un altro documentario sulla vita di Curry è Stephen vs The Game, del 2019, realizzato e distribuito da Facebook Watch in collaborazione con Religion of Sports. Cambiando totalmente genere, Curry tra l’altro partecipa, insieme ad Ayesha Curry, a About Last Night, game show (a noleggio su Apple TV+) in cui coppie celebri prendono parte a una sorta di quiz per vincere soldi da destinare in beneficenza