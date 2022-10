Neato D10, sconto imperdibile per il robot aspirapolvere: da comprare subito

Il Prime Day autunnale è oramai finito, ma le super offerte ancora non sono terminate. Per alcuni prodotti selezionati, infatti, sono ancora disponibili gli stessi sconti e gli stessi prezzi dell’evento speciale Amazon. E la notizia più importante riguarda il fatto che non sono riservati solamente agli utenti Prime, ma sono accessibili a tutti. Una di queste promo speciali riguarda il robot aspirapolvere Neato D10 che troviamo in offerta a un prezzo davvero unico con uno sconto di ben il 46% che fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. Praticamente è come se lo si pagasse la metà.

Il robot aspirapolvere Neato D10 è un modello veramente top di gamma con caratteristiche avanzatissime e anche un design che lo differenzia da tutti gli altri. Infatti ha una forma a "D" pensata appositamente per raggiungere tutti gli angoli dell’abitazione senza andare a sbattere contro mobili e oggetti. Essendo un robot lanciato abbastanza di recente monta sensori di ultimissima generazione ed è anche in grado di effettuare una mappatura completa della propria casa grazie alla tecnologia laser. L’offerta non ha una data di scadenza, ma visto il super sconto potrebbe terminare molto presto.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Neato D10: le funzionalità

Il Neato D10 non ha nulla da invidiare ad altri robot aspirapolvere molto più rinomati. Troviamo funzionalità avanzatissime e anche sensori di ultima generazione in grado di assicurare prestazioni elevate.

Il robot aspirapolvere di Neato si caratterizza per la sua tipica forma a "D" che gli permette di pulire anche gli angoli dell’abitazione senza sbattere contro mobili ed oggetti. Ha una forte potenza di aspirazione e offre tre diverse modalità di pulizia: Eco, Turbo e Max. La prima strizza l’occhio al risparmio energetico e assicura un’autonomia fino a 5 ore, in modo da pulire tutta l’abitazione. Le modalità Max e Turbo, invece, aumentano la potenza di aspirazione per quelle zone che hanno bisogno di una pulizia più profonda. Inoltre, c’è anche la modalità Pet pensata appositamente per i peli degli aniamli.

Il robot aspirapolvere Neato D10 è anche uno dei pochi ad avere anche un filtro HEPA in grado di catturare fino al 99,97% degli allergeni e delle particelle di polvere fino a 0,3 micron. Funzionalità unica pensata appositamente per coloro che soffrono di allergia.

Come la maggior parte dei robot aspirapolvere top di gamma, anche il Neato D10 permette di mappare efficacemente la propria abitazione grazie alla presenza di sensori avanzati, della tecnologia LaserSmart e del sistema LIDAR. Tramite l’applicazione per lo smartphone è possibile impostare delle aree della casa dove non pulire e altre dove prestare maggiore attenzione aumentando la potenza. Si può anche programmare l’orario della pulizia e controllare da remoto se tutto sia andato secondo i piani.

Neato D10 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima offerta per il robot aspirapolvere Neato D10: oggi lo troviamo a un prezzo di 379€ con uno sconto di ben il 46% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 320€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Il robot è già disponibile sul sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

Neato D10