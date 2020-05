Nest Wi-Fi, il router di Google per navigare alla massima velocità

Google Nest Wi-Fi arriva anche in Italia: il sistema Wi-Fi Mesh di seconda generazione può essere acquistato dagli utenti direttamente sullo store dell’azienda di Mountain View. Si tratta dello stesso modello lanciato lo scorso anno negli Stati Uniti e che per la prima volta arriva in Italia con il brand Nest, acquistato da Google da oramai alcuni anni e che pian piano sta diventando un punto di riferimento nel mondo della domotica.

Quale è la particolarità del Nest Wi-Fi? Si tratta di un router che utilizza la tecnologia della rete Mesh per assicurare un’ottima velocità di connessione in qualunque parte dell’abitazione, anche se ci si trova lontani dal modem e dal router. Inoltre, il Nest Wi-Fi ha una doppia funzione: oltre che da router può essere utilizzato anche come assistente digitale. All’interno, infatti, sono presenti le componenti del Nest Mini, lo smart speaker lowcost di Google. Ecco le caratteristiche e il prezzo del Google Nest Wi-Fi.

Come funziona il Google Nest Wi-Fi

Il Google Nest Wi-Fi è composto da un router centrale e da tanti satelliti che possono posizionati nelle varie stanze dell’abitazione e collegati a quello principale tramite l’app Google Home. Nella confezione base è presente il router e un satellite e secondo le stime dell’azienda di Mountain View è in grado di coprire circa 200 metri quadrati, anche su più livelli.

Ricordiamo che il Google Nest Wi-Fi è un router e per funzionare deve essere collegato a un modem, non potendolo sostituire nelle funzioni. La configurazione del dispositivo avviene in pochi minuti utilizzando l’app Google Home, disponibile sul Play Store e sull’App Store. A chi è consigliato l’acquisto di un dispositivo come il Google Nest Wi-Fi? A chi ha un’abitazione divisa su più livelli, in modo da coprire perfettamente tutte le stanze e soprattutto a coloro che hanno molti dispositivi per la smart home installati in casa. Infatti, la tecnologia Mesh permette alla rete di funzionare al meglio e di avere sempre la massima velocità disponibile.

Prezzo Google Nest Wi-Fi

Il Google Nest Wi-Fi è già disponibile in Italia e può essere acquistato tramite lo store online. Il prezzo per il bundle che comprende il router e un satellite è di 259€, mentre se si decide di acquistare singolarmente il router e i satelliti, il prezzo è di 159€ e di 139€. Ricordiamo che possono essere utilizzati anche come smart speaker.