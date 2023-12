Netflix addio: non funzionerà più su questi TV

La tecnologia va sempre avanti, non si ferma mai e i vecchi dispositivi restano prima o poi indietro, senza supporto da parte del produttore. Anche quando si tratta di dispositivi di fascia alta, di un produttore prestigiosissimo come Sony. Proprio alcune Smart TV di Sony, infatti, a partire da marzo 2024 i possessori di decine di modelli di televisori Sony non potranno più usare l’app di Netflix, che verrà di fatto disabilitata.

Quali modelli di TV non supporteranno Netflix

Sony ha annunciato che l’addio a Netflix avverrà a marzo 2024, su decine di modelli prodotti tra il 2011 e il 2013, quindi di dieci o più anni, delle serie HX, EX e W. Sony ha anche rilasciato la lista ufficiale completa di questi modelli, eccola:

Stessa sorte per moltissimi vecchi lettori di Blu-Ray dotati di interfaccia smart, che anche loro diventeranno incompatibili con Netflix:

Come continuare a vedere Netflix sui vecchi TV

La scelta di Sony di "abbandonare" i vecchi modelli svuotandoli gradualmente di una o più funzioni, o disabilitando le app, non è da biasimare più di tanto ed è qualcosa che anche altri produttori fanno regolarmente. Il motivo è semplice, come afferma la stessa Sony: "a causa di limiti tecnici".

I vecchi TV, ad esempio, potrebbero non essere più in grado di gestire correttamente i flussi video compressi con nuovi codec, o non avere una connessione a Internet sufficientemente veloce da garantire uno streaming liscio e senza scatti, o magari non sono più abbastanza sicuri e mettono a rischio i dati personali degli utenti.

Qualunque sia la motivazione, il risultato non cambia: per continuare a vedere Netflix (o qualunque altra piattaforma di streaming) sui vecchi TV di Sony (o di qualunque altro produttore di TV) è sufficiente acquistare un "dongle" HDMI e collegarlo alla televisione.

Potrebbe essere un dispositivo Android TV generico, una chiavetta Amazon Fire TV, una Chromecast con Google TV: il risultato non cambia, sarà comunque nuovamente possibile vedere tutte le piattaforme sulla TV. La cosa scomoda, però, è che si dovrà usare un altro telecomando e cambiare ingresso video per usare l’altro dispositivo.

Di contro, però, con meno di 50 euro avremo regalato diversi anni di vita al vecchio televisore ormai obsoleto.

