In ogni mercato in cui Netflix ha alzato i prezzi e stretto sulle condivisioni la piattaforma ha aumentato il numero di abbonati: a breve toccherà all'Italia

Strategia che vince, non si cambia. Parafrasando il noto detto popolare, e leggendo le previsioni di UBS Securities sul mercato dello streaming nel 2024, possiamo iniziare a temere un aumento del prezzo dell’abbonamento di Netflix anche in Italia.

Questo perché la strategia vincente, fino ad ora, è stata quella di offrire sempre meno e farlo pagare sempre di più, stringendo sulle condivisioni delle password e aumentando il costo mensile. Il risultato è stato un incremento netto del numero degli abbonati, quindi per quale motivo Netflix dovrebbe cambiare metodo?

Netflix: le previsioni 2024

Gli analisti di UBS Securities prevedono che Netflix aumenterà i prezzi dei suoi piani di streaming nel 2024 in vari mercati, di sicuro in tutti quelli in cui il servizio è disponibile da diversi anni: “Prevediamo aumenti dei prezzi quest’anno – scrivono gli analisti di UBS guidati da John Hodulik – Questo, insieme all’aumento dei ricavi derivanti dall’abbonamento con pubblicità e dall’aumento degli abbonati, dovrebbe spingere la crescita dei ricavi totali dell’azienda nel 2024 al 15%“.

L’idea di UBS è molto semplice: a ottobre 2023 Netflix ha aumentato i prezzi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia, mentre nel resto del mondo si era limitata ad aggiungere il piano con pubblicità.

Durante la call sugli utili del quarto trimestre 2023, il co-CEO di Netflix Greg Peters ha specificato che l’abbonamento con pubblicità andava considerato come una sorta di aumento indiretto del prezzo, perché portava comunque ad una crescita dei ricavi per singolo utente.

I risultati di questa strategia commerciale, come vi abbiamo già raccontato più volte su Libero Tecnologia, sono stati eccellenti e Netflix, adesso, non solo guadagna di più da ogni singolo abbonato, ma ha anche aumentato il numero degli abbonati.

E’ chiaro, quindi, che nei Paesi in cui non c’è stato un aumento di prezzo a fine 2023 tale aumento arriverà entro il 2024.

Netflix: quanto costerà in Italia nel 2024

Per sapere di quanto crescerà il prezzo di Netflix in Italia nel 2024 non ci vuole poi molto: basta guardare ai prezzi francesi, aumentati a ottobre dell’anno scorso. Il mercato francese e quello italiano sono molto simili, come un po’ tutti i mercati dell’Europa occidentale.

Al momento, in Italia, Netflix è disponibile con tre piani diversi:

Standard con pubblicità – 5,49 euro al mese

Standard – 12,99 euro al mese

Premium – 17,99 euro al mese

Anche in Francia Netflix è disponibile in tre piani, ma costano tutti di più:

Standard con pubblicità – 5,99 euro al mese

Standard – 13,59 euro al mese

Premium – 19,99 euro al mese

Passate le Alpi, quindi, lo streaming di Netflix costa da 50 centesimi a 2 euro in più al mese, a parità di offerta, ed è assolutamente ragionevole ipotizzare che, entro pochi mesi, questi prezzi saranno ufficializzati anche per l’Italia.