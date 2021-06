Netflix: arriva la Geeked Week

Netflix ha annunciato la sua prima Geeked Week, un evento internazionale virtuale della durata di 5 giorni, che nasce dal canale inglese ma che comprende iniziative legate ai contenuti prodotti nei diversi Paesi in cui il servizio è attivo.

Si tiene dal 7 all’11 giugno 2021 e promette notizie in esclusiva, interviste, foto, teaser e anticipazioni di tanti titoli, sia di film che di serie tv Netflix Original. Tra i contenuti di cui si parlerà durante la settimana, spiccano Lucifer, The Witcher, The SandMan, ma anche La casa di carta. La serie tv spagnola ormai è tra le più attese dell’anno, soprattutto dopo la lunga interruzione causata dalla pandemia. La Geeked Week nasce per celebrare la comunità della piattaforma, che negli anni è diventata sempre più numerosa, complice l’uscita di prodotti eccezionali, per tutti i gusti e le età. L’evento si potrà seguire grazie alle pagine social ufficiali della compagnia. Ecco quali sono le serie di cui si parlerà e come seguire la Netflix Geeked Week.

Geeked Week: notizie sulle serie tv

Il mondo delle serie tv – ma anche del cinema – vive di anticipazioni. I fan sono sempre a caccia di rumor per capire come andrà a finire una stagione o per sapere quando uscirà un film, e così via. Per rendere tutti felici, Netflix ha quindi pensato di organizzare una settimana dedicata alle anticipazioni e alle esclusive. Si parlerà di più di 50 contenuti, tra cui le seguenti serie tv Netflix Original:

The Sandman

The Umbrella Academy

The Witcher

Gunpowder Milkshake

La serie di Cuphead!

Arcane

Lucifer

La trilogia di Fear Street

Kate

Castlevania

Masters of the Universe: Revelation

La casa di carta

Resident Evil

Cowboy Bebop

Cobra Kai

Godzilla – Punto di singolarità

Sweet Tooth

Molti fan italiani sperano anche che si parli della nuova serie animata di Zerocalcare, ma non ci sono notizie ufficiali in merito.

Come seguire la Geeked Week: date e orari

I fan possono seguire l’evento nei canali social ufficiali della Geeked Week, tra cui Youtube, Twitter, Twitch, Facebook e TikTok. Per esempio, su Twitter si può rimanere aggiornati tramite l’account @NetflixGeeked.

Inizierà lunedì 7 giugno e terminerà l’11 giugno. L’appuntamento è quotidiano, a partire dalle 18:00 (ora italiana). Ogni giorno, Netflix trasmetterà annunci, teaser esclusivi, trailer in anteprima, interviste ai cast, giochi, performance live e tanto altro. Ogni giornata sarà dedicata a un particolare genere: film, fumetti, fanstasy e sci-fi, anime e gaming.

Il primo giorno sarà quindi dedicato soprattutto ai film originali. Non rimane che collegarsi ai social per scoprire l’evento in diretta, ogni giorno alle 18:00.