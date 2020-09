Netflix, arriva la serie TV dedicata ad Ayrton Senna

“La vita di un fenomeno, raccontata da chi più lo ha amato”. Con queste parole Netflix Italia annuncia l’arrivo di una nuova serie tv tramite il canale Twitter. Il fenomeno è uno dei personaggi più amati della storia della Formula 1, Ayrton Senna, che perse la vita nel 1994 a causa di un terribile incidente.

L’obiettivo è, non solo quello di rendergli omaggio, ma permettere anche ai più giovani di scoprire la sua incredibile vita fatta di sfide, record e importanti riconoscimenti. Quest’anno avrebbe compiuto 60 anni e quindi avrebbe potuto narrare le sue vicende lui stesso, purtroppo ciò non è possibile, così la piattaforma di streaming ha deciso di dare voce alle persone che lo hanno circondato e amato, creando una docu-serie capace di svelare tutte le sfumature del campione. Il progetto arriverà sui dispositivi degli abbonati nel 2022 ma già si conoscono alcuni importanti dettagli.

Serie tv su Ayrton Senna: il primo trailer di Netflix

All’annuncio diramato su Twitter è stato allegato anche un breve trailer che mostra un susseguirsi di fotografie: primi piani del campione, dalla sua infanzia fino all’età adulta. Alla fine, campeggia il suo volto in una fotografia a colori più recente ed è quello simpatico e con un mezzo sorriso che conosciamo tutti. In sottofondo la sua voce che pronuncia una delle sue citazioni più importanti: “L’amore per quello che faccio è molto importante per me. Superiamo le cose e andiamo avanti”.

Insomma, un trailer ricco di pathos, mirato a creare attesa. Ciò preannuncia l’enorme investimento da parte di Netflix per questo titolo, contando che l’arrivo della serie è atteso solo per il 2022. Finora conosciamo ancora poco di questo contenuto.

La storia di Ayrton Senna: cosa sappiamo della serie tv?

Come ha annunciato la piattaforma stessa, la serie tv comprenderà otto episodi e sarà incentrata sulla vita di Senna fin dall’età infantile, raccontata dalla sua famiglia brasiliana. Parlerà quindi anche di episodi inediti dell’esistenza di Beco, come veniva soprannominato anche dagli amici. Sicuramente una delle location sarà il Brasile, ma le riprese percorreranno tutto il Pianeta e per la prima volta verrà mostrata anche la casa in cui è cresciuto.

Vivian Senna, la sorella del campione ha dichiarato tutta la sua soddisfazione per questa iniziativa: “Racconteremo la storia che solo poche persone conoscono. Ci impegniamo a rendere questo progetto qualcosa di totalmente unico e senza precedenti”.

D’altronde Senna ha vinto 41 Gran Premi ed è considerato uno dei piloti più forti di tutti i tempi, infatti era soprannominato Magic. Fin da piccolo era appassionato di corse e sfide e col tempo maturò una grande abilità nel correre anche in condizioni meteo avverse, in particolare su asfalto bagnato. Questa caratteristica gli permise di detenere il record di pole position dal 1986 al 2006. Purtroppo la sua vita venne spezzata da un terribile e sfortunato incidente durante il Gran Premio di San Marino del 1994 sulla pista di Imola. Nonostante ciò, la sua fama di campione e il suo esempio sono arrivati fino a oggi. Non rimane che attendere la serie tv e scoprire la sua incredibile vita.