Netflix arriva sui dispositivi Echo Show

Una grande novità è in arrivo per chi possiede uno degli smart display Echo Show di Amazon: sarà possibile usarli per guadare le proprie serie TV e film preferiti su Netflix. La nuova funzioni è arrivata il 23 dicembre anche in Italia e basterà di dire “Alexa, apri Netflix” per iniziare a utilizzarla.

Gli smart display di Amazon sono equipaggiati con l’assistente vocale Alexa e consentono di ascoltare musica, rispondere a videochiamate e messaggi di amici e familiari, oltre che utilizzare app e gestire i dispositivi smart della propria casa semplicemente con la voce. Gli Echo Show consentono anche di guardare film, serie TV, ascoltare la radio, podcast e audiolibri. Ora con l’arrivo dell’accordo con Netflix, questi dispositivi si rivelano sempre più utili e chi volesse acquistarne uno potrà usufruire degli sconti imperdibili su Echo Show da 5 e 8 pollici delle Offerte di Natale di Amazon.

Netflix arriva su Echo Show di Amazon

Gli utenti che possiedono uno smart display a partire dal 23 dicembre potranno utilizzarlo per vedere non solo i contenuti di Prime Video, uno dei vantaggi di essere un cliente Prime di Amazon, ma anche il vasto catalogo offerto dalla piattaforma di streaming Netflix.

Semplicemente utilizzando la propria voce, si potranno avviare le puntate di serie originali di Netflix, come La Regina degli Scacchi o The Crown. Alexa migliora anche l’esperienza di navigazione, dato che consente di cercare film o serie TV da guardare, navigare nel catalogo e avviare la riproduzione con i comandi vocali. Sarà sufficiente dire “Alexa, mostrami commedie su Netflix” o “Alexa, guarda The Crown su Netflix” per sfruttare al massimo le potenzialità sia del servizio di streaming che degli Echo Show di Amazon.

Heather Zorn, direttore di Alexa Entertainment, ha commentato: “I clienti ci dicono che amano la comodità di Alexa e la possibilità di usare la voce per sfogliare e controllare i contenuti che guardano su Echo Show e Fire TV. Siamo entusiasti di aggiungere Netflix al nostro elenco di piattaforme di contenuti su Echo Show e di portare, così, la comodità di Alexa a un numero ancora maggiore di abbonati Netflix”.

Echo Show di Amazon: la nuova funzione per i video

Oltre all’arrivo di Netflix nell’offerta di streaming per gli Echo Show, Amazon è pronto a lanciare una nuova funzione per rendere più semplice la ricerca di film e serie TV da guardare sullo smart display. Si tratta di una nuova home page video che fornisce consigli personalizzati agli utenti.

Anche in questo caso, Amazon punta sull’assistente vocale: basterà dire “Alexa, apri la video home” per accedere alle nuove pagine, con dettagli sui contenuti per agevolare la scelta dell’utente.

Gli Echo Show di Amazon sono disponibili in tre versioni con display da 5, 8 e 10 pollici, audio stereo integrato e microfono, così da poterli usare sia per l’intrattenimento che per poter effettuare chiamate, videochiamate o inviare messaggi.

