I migliori regali di Natale last minute

Siamo entrati nell’ultima settimana: mancano meno di sette giorni a Natale e oramai il tempo per i regali sta per scadere. Se ancora non sapete cosa regalare a partner, amici, parenti o colleghi di lavoro, sappiate che le idee regalo certo non mancano, soprattutto quelle tecnologiche. Dagli smartphone, passando per gli smartwatch, fino ad arrivare alle tante soluzioni per la smart home (dispositivi Amazon, telecamere, lampadine, termostati), si ha solo l’imbarazzo della scelta.

In nostro soccorso arriva anche Amazon che da oramai alcune settimane ha lanciato l’evento "Offerte di Natale" con migliaia di prodotti in sconto e con la possibilità di risparmiare centinaia di euro. Una sorta di Black Friday che durerà fino al 22 dicembre. In questo articolo abbiamo selezionato le migliori offerte ancora disponibili e con la garanzia della consegna entro il 24 dicembre. Ma dovete essere veloci, oramai mancano pochissime ore (prima di completare l’ordine controllate sempre la data di consegna prevista). Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Dispositivi Amazon

Se non sapete cosa regalare per Natale, Amazon ci aiuta non solo con il negozio dedicato all’evento, ma anche con le super promo sui suoi dispositivi. Troviamo il meglio dei dispositivi Amazon con sconti che superano anche il 50%. Come ad esempio per alcuni bundle che comprendono l’Echo Show di quinta generazione, l’ultimo smart speaker lanciato da pochissimo sul mercato, insieme alle lampadine Philips Hue oppure alla presa smart. Troviamo in offerta anche il Fire Tv Stick 4K e le telecamere di sicurezza Ring. Insomma, c’è veramente di tutto, l’importante è scegliere bene.

Echo Dot quinta generazione

Echo Dot quinta generazione con orologio

Fire TV Stick 4K

Ring Video Doorbell Wired

Blink Mini

Echo Dot 5 + 2 lampadine Philips Hue White

Echo Dot 5 + presa smart

Regali last minute Natale 2022: lo smartphone

Con lo smartphone si va a colpo sicuro: difficilmente troverete un’idea regalo più azzeccata. Anche se il tempo oramai è veramente poco, ci sono ancora alcuni modelli in offerta su Amazon con consegna garantita entro il 24 dicembre. E c’è anche una grande varietà per le fasce di prezzo: si parte addirittura a meno di 100€ con il Redmi 9A, fino ad arrivare agli smartphone premium con un prezzo di listino superiore ai 500€. C’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce.

Redmi 9A

Redmi Note 11S

Nokia X20

Redmi Note 11 Pro

OnePlus 10T

Galaxy S22

Xiaomi 12

Smartwatch: ecco i modelli da regalare a Natale 2022 last minute

Gli orologi smart stanno oramai pian piano sostituendo quelli analogici e quale miglior momento del Natale per regalarne uno a un proprio caro? Su Amazon troviamo in offerta diversi modelli, tutti con caratteristiche molto interessanti. C’è il Garmin Instinct Solar con un super sconto del 50%, smartwatch a ricarica solare e con una resistenza fuori dal comune, oppure l’ottima Fitbit Versa 3 disponibile al minimo storico. Per gli appassionati dei prodotti Apple troviamo l’Apple Watch 6 e l’Apple Watch 7 in offerta con sconti veramente interessanti e si risparmiano anche più di 300€ sul prezzo di listino.

Garmin Instinct Solar

Garmin Forerunner 245

Garmin Instinct Solar Tactical

Fitbit Versa 3

Huawei Band 7

Huawei Watch Gt Runner

Apple Watch 6

Apple Watch 7

TicWatch Pro 3

Idee regalo last minute Natale 2022: prodotti per la casa

Dispositivi per la smart home ed elettrodomestici sono un’altra fonte inesauribile di idee regalo last minute per Natale 2022. Questa volta in nostro soccorso arriva Xiaomi che negli ultimi giorni ha lanciato delle offerte molto interessanti sulle scope elettriche e sullo Xiaomi Vacuum-Mop 2S, il robot aspirapolvere più venduto negli ultimi giorni. Altrettanto interessante l’offerta che troviamo per il robot Neato D8, disponibile addirittura con uno sconto del 66% che fa risparmiare più di 300€. Ecco una raccolta con tutte le migliori idee regalo.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Neato Robotics D8

iRobot Roomba 971

ECOVACS Deebot OZMO T8 Pure

Rowenta Easy Steam

Moulinex Easy Fry & Grill XXL

