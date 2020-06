Netflix: come rimuovere i contenuti dalla sezione "continua a guardare"

È finalmente disponibile per tutti gli utenti Netflix, anche quelli mobile, la possibilità di rimuovere gli episodi dalla riga “Continua a guardare“. Cioè dalla cronologia dei titoli che abbiamo iniziato a vedere, ma non abbiamo terminato.

Questa lista di titoli per certi versi è molto utile, perché ci permette di riprendere la visione di un episodio o di un film da dove ci eravamo fermati. Ma se di titoli ne iniziamo molti, per poi vederne realmente solo pochi, allora questa lista diventa non solo inutile, ma anche fastidiosa da usare. Dopo diversi mesi di test, però, ora è possibile ripulirla in modo molto semplice. Le prime segnalazioni di questa funzionalità risalgono addirittura ad aprile, quando alcuni utenti l’hanno individuata sulle loro app. Ma non si trattava di un test generalizzato: solo pochi utenti potevano rimuovere i contenuti da “Continua a guardare“. Adesso, invece, con l’ultima versione dell’app questa possibilità è stata estesa a tutti e la spiegazione su come usarla è anche stata inserita nell’help online di Netflix.

Come rimuovere i contenuti da Continua a guardare

Togliere un contenuto dalla riga “Continua a guardare” è adesso semplicissimo. Dopo aver installato l’ultima versione dell’app di Netflix, infatti, basta toccare l’icona del menu (i tre puntini verticali) sul titolo da rimuovere. Poi dobbiamo semplicemente scegliere dal menu l’opzione “Rimuovi dalla riga“. A questo punto quel titolo sparisce e non verrà più visualizzato (a meno che non torneremo a guardarne una parte).

L’alternativa da desktop

A dire il vero tutto ciò si poteva già fare, ma tramite una procedura molto più scomoda e solo su computer, collegandosi a Netflix via browser. Questa procedura esiste ancora e consiste nell’andare nelle impostazioni dell’account ed entrare in “Profili e famiglia“, poi in “Attività di visione contenuti” e poi in “Attività”. Qui troveremo la lista dei titoli presenti in “Continua a guardare” con una icona accanto, che serve per rimuoverli. È anche possibile rimuoverli tutti insieme, facendo click su “Nascondi tutti” in basso nella pagina. I titoli, in ogni caso, non spariscono immediatamente: possono volerci fino a 24 ore prima che vengano tolti da “Continua a guardare“. Ma quando spariscono, allora non si vedono più neanche dall’app mobile.