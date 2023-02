Netflix condiviso: quanto costa veramente

Gli appassionati di film e serie TV in streaming sanno già molto bene che Netflix ha dichiarato guerra alla condivisione degli account: è solo questione di tempo, ma tra poco non sarà più possibile usare la piattaforma inserendo il nome utente e la password di un amico, un vicino o un parente. Netflix ha già ufficializzato il nuovo concetto di "nucleo domestico" e si appresta a bloccare la visione a chi "scrocca" il servizio.

Allo stesso tempo, però, Netflix darà la possibilità di aggiungere un membro extra ad un nucleo domestico, pagando: già è possibile farlo in Perù, Cile e Costa Rica e, da poche ore, a questi Paesi si sono aggiunti anche Canada, Nuova Zelanda, Spagna e Portogallo. La condivisione di Netflix, quindi, è arrivata ufficialmente anche in Europa e, adesso, possiamo farci una prima idea realistica di quanto costerà in Italia.

Netflix: quanto costa un membro extra

Il costo di un utente in più, da aggiungere ad un nucleo familiare già esistente, varia da Paese a Paese. In linea di massima, però, più è alto il prezzo dell’abbonamento base in quel Paese e più è alto il prezzo di un utente aggiuntivo.

Netflix, però, precisa che è possibile aggiungere membri solo agli abbonamenti Standard e Premium, non anche a quelli Base e Base con pubblicità. Fino ad ora, dunque, i prezzi mensili di un utente extra sono questi:

Canada: +7,99 dollari canadesi a persona

Nuova Zelanda: +7,99 dollari neozelandesi a persona

Portogallo: +3,99 euro a persona

Spagna: +5,99 euro a persona

Cile: +2.380 pesos cileni a persona

Costa Rica: +2,99 dollari a persona

Perù: +7,9 sol a persona

Quanto costerà in Italia

Sono evidenti le differenze di prezzo, da un Paese all’altro, per l’aggiunta di un utente in più ad un abbonamento Netflix già esistente. Tuttavia, per sapere quanto costerà un utente in più in Italia è utile guardare alla Spagna, dove esistono esattamente gli stessi piani di abbonamento presenti anche in Italia, esattamente agli stessi prezzi:

Base con pubblicità: 5,49 euro/mese

Base: 7,99 euro/mese

Standard: 12,99 euro/mese

Premium: 17,99 euro/mese

In Spagna (e molto probabilmente sarà così anche in Italia) aggiungere un utente ad un piano già esistente costerà un po’ di più rispetto a stipulare, da zero, un nuovo abbonamento Base con pubblicità.

Tuttavia, visto che è possibile condividere solo gli abbonamenti Standard e Premium, per quella cifra si ottiene un servizio migliore.

Netflix condiviso: come funziona

Oltre ai prezzi nei nuovi Paesi, Netflix ha anche comunicato le modalità operative di questo nuovo modo di usufruire del servizio. Sarà necessario impostare una posizione principale, che sarà quella di riferimento per il nucleo domestico e per gli account aggiuntivi: tutti gli accessi provenienti da altre reti fisse saranno considerati "extra".

Per brevi periodi, ad esempio durante i viaggi e le vacanze, sarà possibile usare l’account Netflix da una posizione diversa. E’ poi possibile trasferire un membro del nucleo familiare da un abbonamento ad un altro, mantenendo tutta la cronologia e le impostazioni personalizzate del profilo.

In caso di condivisione del piano Standard sarà possibile aggiungere 1 utente extra, in caso di piano Premium sono possibili 2 utenti extra. Ogni utente extra ha il suo profilo, ma il costo dell’abbonamento viene pagato dall’utente dell’abbonamento principale.

I membri extra possono vedere Netflix (e anche scaricare i contenuti) da tutti i dispositivi, ma da un solo dispositivo alla volta. I membri extra possono avere un solo profilo, che non può essere un profilo Bambino.

Il membro extra va creato nello stesso Paese in cui è stato sottoscritto l’abbonamento principale, anche se poi si può usare la piattaforma di streaming anche da altri luoghi nel mondo.