Netflix, dal 1 dicembre non funziona più su questi dispositivi

30 Novembre 2019 - La fine di Netflix si avvicina. No, la piattaforma streaming di Reed Hastings non sta chiudendo i battenti. Anzi, nonostante la concorrenza sempre più agguerrita (Apple TV+, Disney+ e, da ultimo, Quibi), Netflix è pronta a investire centinaia di milioni di dollari in nuove produzioni cinematografiche e nuove serie TV.

Molto più semplicemente, dal 1 dicembre 2019 Netflix smetterà di funzionare su decine di dispositivi e smart TV, impedendo così a migliaia di utenti di continuare a usufruire del loro abbonamento. Il preavviso dato dalla società statunitense è stato di un paio di settimane, dando così poco tempo a chi possiede uno di questi dispositivi (o smart TV) di correre ai ripari e sostituirlo con uno ancora compatibile. Ma come mai Netflix non si vedrà più su smart TV e dongle TV? E quali sono questi dispositivi? Vediamolo insieme.

Netflix, stop ai TV e dispositivi troppo vecchi

Le motivazioni che hanno spinto il gigante dello streaming video a “tagliare la spina” a decine di dispositivi è molto semplice. Netflix sta aggiornando le proprie policy sulla protezione dei materiali coperti dai diritti d’autore (il cosiddetto DRM, digital rights management) e non tutti gli smart TV o dongle TV saranno in grado di garantire la compatibilità con i nuovi standard. Per questo motivo, l’app Netflix non sarà più compatibile con i dispositivi più vecchi, così come comunicato dalla stessa società statunitense.

Quali sono i dispositivi sui quali Netflix non funziona dal 1 dicembre 2019

Stando alle informazioni rivelate dalla stessa azienda statunitensi, dal 1 dicembre Netiflix non si vedrà più su dispositivi Roku e smart TV Samsung e Vizio.

Nello specifico, l’app di Netflix non sarà più compatibile con i box e chiavette Roku vendute prima del 2011 (in particolare con i modelli Roku 2000C, Roku 2050X, Roku 2100X, Roku HD, Roku SD, Roku XD e Roku XR); con gli smart TV Vizio venduti tra il 2012 e il 2014 (in particolare i modelli con il sistema Vizio Internet Apps) e con gli smart TV Samsung prodotti e venduti tra 2010 e 2011 (nello specifico, i modelli che hanno le lettere “C” o “D” nel codice del modello, subito dopo il numero che indica le dimensioni dello schermo).

Come vedere Netflix su smart TV non più compatibili

A livello software c’è ben poco da fare. Il nuovo sistema DRM di Netflix, infatti, non può essere in alcun modo supportato dai vecchi TV intelligenti ed è inutile attendere un aggiornamento di sistema. Per continuare a vedere Netflix, dunque, o si acquista un nuovo smart TV o si sceglie un dispositivo compatibile (come una console, un box Android, Fire TV stick o altro dongle) da collegare al vecchio televisore.