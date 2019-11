Netflix down oggi, cosa sta succedendo

21 Novembre 2019 - Netflix non funziona: da circa le 14:30 del 21 novembre 2019 la piattaforma di video streaming ha dei problemi. Chi prova ad accedere a un contenuto (film, serie tv, documentari) riceve un messaggio di errore: “Ops! Qualcosa è andato storto… Al momento non è possibile riprodurre questo titolo. Riprova più tardi o seleziona un altro titolo. Codice errore: U7111-1935-107016 – MSL: 1“.

Il problema non riguarda solamente l’Italia, ma tutto il Mondo, come si può vedere da downdetctor.com, sito che raccoglie le lamentele degli utenti quando un servizio non funziona. Leggendo i commenti degli utenti si capisce che il problema è diffuso anche negli USA, nelle Filippine e in Croazia. Per il momento non si conoscono le cause del problema, ma probabilmente la colpa è dei server che ospitano la piattaforma di video streaming. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il disservizio e nelle prossime ore Netflix dovrebbe tornare a funzionare. Continueremo a monitorare la situazione.

Che cosa vuol dire il Codice errore: U7111-1935-107016 – MSL: 1

Chi prova a far partire un film o una serie TV su Netflix riceve il seguente messaggio “Ops! Qualcosa è andato storto… Al momento non è possibile riprodurre questo titolo. Riprova più tardi o seleziona un altro titolo”. Alla fine della pagina è riportato il seguente Codice errore: U7111-1935-107016 – MSL: 1. Secondo la pagina “help” di Netflix si tratta di un problema che riguarda la necessità di aggiornare alcune informazioni memorizzate sul computer. Cosa fare quindi? L’assistenza Netflix suggerisce di disinstallare e installare nuovamente l’applicazione. Se questo trucchetto non ha risolto nulla e Netflix è ancora down, allora vuol dire che bisogna solamente aspettare che i tecnici risolvano il problema.