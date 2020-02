Netflix, ecco le classifiche con film e serie TV più visti: quali sono

25 Febbraio 2020 - Quante volte davanti a Netflix ti sei sentito disorientato per le troppe serie tv e film presenti in elenco? Ormai l’offerta è diventata davvero ricca e articolata, ma presto potrai scegliere cosa guardare in modo più facile. Come? Grazie alla nuova funzione della piattaforma!

Il servizio di streaming online sta per introdurre le classifiche di tutti i contenuti più visti, e quindi apprezzati dagli utenti. La novità è pensata soprattutto per chi è sempre alla ricerca delle pellicole e delle serie tv più popolari, quelle di cui tutti parlano e che tutti hanno apprezzato. Avere a disposizione un elenco dei 10 contenuti top in base al proprio Paese sarà sicuramente un punto di riferimento utile per orientarsi. Le classifiche di Netflix saranno in tutto tre e verranno aggiornate quotidianamente. Inoltre, gli utenti vedranno i contenuti in base anche alle loro preferenze. Ecco le caratteristiche della nuova funzione.

Nuove classifiche di Netflix: ecco le caratteristiche

Le classifiche di Netflix saranno in tutto tre:

Top 10 generale

Top 10 serie TV

Top 10 film

Questi tre elenchi conterranno 10 titoli, ma avranno delle differenze: il primo conterrà un mix di tutti i contenuti presenti su Netflix; il secondo elenco ospiterà le migliori dieci serie tv e il terzo sarà dedicato ai film. L’idea delle classifiche nasce dopo una sperimentazione iniziata l’anno scorso nel Regno Unito e in Messico. Il test nasce per aiutare le persone a scegliere i contenuti basandosi anche sulla loro popolarità. Ormai infatti la piattaforma raccoglie un numero elevato di proposte, e orientarsi è diventato più difficile.

Classifiche Netflix: come verranno costruite?

Come anticipato, le classifiche non saranno uguali per tutti. Innanzitutto, dipenderanno dai contenuti più visti nel proprio Paese. Quindi le classifiche Netflix in Italia dipenderanno dai titoli più guardati nel nostro Paese.

Inoltre, cambieranno in base ad altri parametri. Per esempio, all’interno di un account si darà precedenza a serie e film che potrebbero piacere all’utente. Infatti, l’algoritmo di Netflix determina in continuazione quali contenuti mostrare, e questi cambiano in base al genere e ai film e serie già visti.

Le preferenze saranno quindi determinanti, ma non solo. Sappiamo infatti che le persone guardano giornalmente più di un contenuto, ed è per questo che le classifiche saranno dinamiche: ogni giorno cambieranno, cioè verranno inseriti nuovi titoli e proposte. Questo darà l’opportunità agli utenti di scoprire sempre contenuti diversi, facendosi ispirare dalle proposte inserite nelle classifiche.

Ma come verranno mostrate a livello pratico nell’interfaccia?

Le serie tv e i film più visti avranno un bollino rosso con la scritta “Top 10” sull’immagine di anteprima. Non si sa ancora quando la funzione verrà rilasciata nei diversi Paesi del mondo, ma molti pensano sia questione di pochi mesi. Infatti, Netflix sta portando a compimento i test e poi si passerà alla distribuzione definitiva.