Netfilix, i film che vedremo in Italia nel 2020

8 Gennaio 2020 - Appassionati di cinema, a rapporto! Netflix ha tante novità in serbo per il 2020. Il catalogo di film, serie tv e programmi di ogni genere sarà più ricco che mai. A poche settimane dai Golden Globe, la piattaforma rende noti tutti i titoli in arrivo in Italia nei prossimi 12 mesi. Sicuramente nel corso del tempo se ne aggiungeranno altri, ma per il momento l’elenco riesce ad accontentare tutti i gusti.

Ci aspettano 29 nuovi film sulla piattaforma, molti dei quali hanno come protagonisti gli attori e i registi più amati di Hollywood e non solo: Spike Lee, Ron Howard Amy Adams, Gary Oldman, Charlize Theron e tanti altri. Anche i generi saranno, come al solito, i più disparati: dalle commedie romantiche, fino ai thriller e film d’azione, passando per horror e drammatici. Insomma, chi ancora non ha un abbonamento Netflix, potrebbe approfittarne per sottoscriverlo e iniziare a godersi i contenuti comodamente sul divano. Ecco tutte le novità del 2020.

Film Azione e Fantasy arrivo su Netflix nel 2020

Iniziamo con un genere amatissimo dagli utenti Netflix, i film d’azione e fantasy. Tra i più attesi spicca The Old Guard, diretto da Gina Prince-Bythewood e interpretato da Charlize Theron e Kiki Layne e altri. Racconta la storia di un gruppo di guerrieri immortali che dovranno combattere contro un nemico, mentre la loro identità verrà svelata al mondo.

The Platform è uno sci-fi distopico che racconta una società in cui i criminali vengono rinchiusi all’interno di celle disposte in verticale, dove gli alimenti vengono fatti cadere dall’alto, lasciando coloro che sono ai piani inferiori in uno stato continuo di fame e rabbia.

Il terzo film d’azione molto atteso è Spenser Confidential diretto da Peter Berg e interpretato dall’attore Mark Wahlberg, una coppia esplosiva che ha già collaborato in altre pellicole di successo.

Tanti film biografici in arrivo su Netflix nel 2020

La piattaforma si arricchisce di contenuti che prendono ispirazione dalla vita di personaggi famosi, storici, ed in generale dalla realtà. Tra le biografie più attese troviamo Miss Americana, che racconterà la vita di Taylor Swift.

Grande attesa per Mank, il nuovo film di David Fincher (regista di Seven, Fight Club, Gone Girl). Racconterà la storia della scrittura di Quarto Potere, famosa pellicola di Orson Welles. Il cast è eccezionale: tra i tanti troviamo Gary Oldman, Charles Dance e Lily Collins e Amanda Seyfried.

Sarà interessante vedere anche Hillbilly Elegy di Ron Howard. Racconta la storia dell’imprenditore americano J.D. Vance e della sua famiglia.

Su Netflix sarà possibile vedere il film prodotto da Barak Obama e dalla moglie Michelle. Il titolo è Crip Camp, si tratta di un docu-film che racconta la nascita di uno dei primi campi estivi per disabili costruito negli anni ’70 in America, e permette di conoscere un importante pezzo di storia, quella di un gruppo sociale che ancora oggi fatica ad affermare i propri diritti.

Commedie, film romantici e drammatici su Netflix nel 2020

Ami commedie e film romantici? Per te ci saranno tante sorprese da Netflix, ad iniziare da Uncorked diretto da Prentice Penny. La trama racconta di un ragazzo che sogna di diventare sommelier ma viene ostacolato dal padre che lo vorrebbe a capo del fast food di famiglia.

The Boys Band è la nuova commedia di Joe Martello, riadattamento di un omonimo spettacolo teatrale che racconta la storia di un gruppo di amici gay che decide di festeggiare il compleanno di un amico. Durante il party gli amici verranno coinvolti in una serie di divertenti avventure.

Arriva anche il secondo capitolo di The Kissing Booth, film uscito su Netflix nel 2018. È un film per teenager che racconta storie di college, primi amori e piccoli drammi. Infine, c’è tanta attesa per Da 5 bloods, il nuovo film di Spike Lee che racconterà le sorti di un gruppo di veterani al ritorno dalla guerra in Vietman.