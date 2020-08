Netflix, eliminate due serie TV: quali sono

Brutte notizie per gli appassionati di Netflix: la piattaforma di streaming ha annunciato la chiusura di due serie TV: The Society e I Am Not Okay With This. Si tratta di due serie TV alla prima stagione e che non sono state rinnovate per un motivo abbastanza particolare: le mutate condizioni a seguito dello scoppio della pandemia da Covid-19. La comunicazione è arrivata direttamente da Netflix tramite un comunicato stampa rilasciato nei giorni precedenti.

La notizia ha fatto abbastanza scalpore perché difficilmente Netflix non rinnova almeno per una seconda stagione le sue serie TV originali. Inoltre, le due fiction avevano raccolto anche un buon successo, tanto che gli sceneggiatori avevano già iniziato a lavorare sui nuovi episodi. E questo fulmine a ciel sereno ha bloccato tutto quanto, obbligando il team di lavoro a fermarsi e a concentrarsi su nuovi progetti. The Society e I Am Not Okay With This sono ancora disponibili su Netflix e chi non le ha ancora vista può recuperarle senza problemi. Ben sapendo che la prima sarà anche l’ultima stagione disponibile.

Perché Netflix ha cancellato The Society e I Am Not Okay With This

La decisione di cancellare The Society e I Am Not Okay With This ha scatenato molto dibattito sui social. D’altronde si tratta di due serie TV che hanno avuto un buon successo e in molti aspettavano la seconda stagione. Ma il Coronavirus ha obbligato Netflix a fare delle scelte e la piattaforma di video streaming ha deciso di bloccare lo sviluppo delle nuove stagioni.

Si tratta di una decisione che molto probabilmente seguiranno anche altri servizi: l’esplosione della pandemia globale obbliga a rivedere gli investimenti e a tagliare le serie TV che non hanno grandi margini di crescita.

La spiegazione è arrivata dalla stessa Netflix in un comunicato stampa nel quale spiega che la cancellazione è stata causata dalla mutate circostanze legate al Covid. Per il momento Netflix non sembra voler sospendere altre serie TV, ma potrebbe decidere di accorciare la lunghezza di quelle meno di successo, ordinando solamente la stagione conclusiva. Vedremo nei prossimi mesi come evolverà la situazione.