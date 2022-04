Netflix farà una serie con Jessica Alba

Netflix sta sviluppando una nuova serie tv e la star del cast sarà Jessica Alba. Per l’attrice statunitense, famosa tra le altre cose per la serie L.A.’s Finest e per Dark Angel, grazie a cui ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe nel 2001, è la seconda collaborazione con il colosso dello streaming.

La serie tv in questione è Confessions on the 7:45 ed è tratta dall’omonimo romanzo di Lisa Unger. L’adattamento per il piccolo schermo è opera di Charise Castro Smith, già conosciuta per il suo lavoro di co-sceneggiatrice e co-regista nel film Encanto. Jessica Alba in una recente intervista ha detto di essere rimasta molto coinvolta dalla lettura del libro, che a suo dire parla del tentativo, spesso carico di vergogna, di seppellire i nostri segreti. L’attrice, che sarà produttrice esecutiva con la sua casa di produzione Oly Obst, ha poi espresso entusiasmo in merito alla collaborazione con Smith.

Di cosa parla la serie tv Netflix con Jessica Alba

In Confessions on the 7:45, Jessica Alba interpreta una mamma che, mentre torna a casa da lavoro, ha un misterioso incontro con una sconosciuta in treno. Da quel momento la sua vita ne esce sconvolta.

Il libro da cui è tratta la serie tv

Il bestseller Confessions on the 7:45 è scritto da Lisa Unger, classe 1970, apprezzata autrice di thriller psicologici. Pubblicato negli Stati Uniti nel settembre 2020, al momento non esiste un’edizione tradotta in italiano.

Nella trama nel libro – che ancora non sappiamo se verrà ripresa tale e quale dalla serie tv o meno – Selena Murphy sta tornando a casa del lavoro in treno, quando quest’ultimo si ferma inaspettatamente sui binari. Nell’attesa che riparta, Selena inizia a conversare con una bellissima sconosciuta accanto a lei. La donna si presenta come Martha e Selena, chiacchierando, le confessa di sospettare che suo marito la tradisca con la babysitter. Il treno riparte e arriva in stazione e le due donne si salutano.

Qualche giorno dopo, la babysitter che lavora per Selena scompare. Intanto, il suo matrimonio entra in crisi. La donna inizia a chiedersi chi fosse realmente Martha: la risposta sarà sconvolgente.

Chi è e cosa ha fatto Jessica Alba

Nata nel 1981 negli Stati Uniti, Jessica Alba ha iniziato la sua carriera di attrice da adolescente e ha raggiunto una certa celebrità nei primi anni Duemila soprattutto grazie al ruolo di protagonista nella serie Dark Angel.

In merito ai suoi prossimi progetti, a parte questa serie tv Jessica Alba prenderà parte anche al film d’azione Trigger Warning, con la regia di Mouly Surya, sempre in collaborazione con Netflix.

Quando esce Confessions on the 7:45

La serie è ancora in fase di sviluppo, quindi non è ancora possibile immaginare quando potrebbe essere distribuita da Netflix.