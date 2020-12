Netflix: i migliori film di Natale da vedere in streaming

L’aria del Natale arriva anche su Netflix. La piattaforma di streaming ha già arricchito il suo catalogo con tanti titoli adatti a tutti, perfetti per trascorrere le festività con spensieratezza. Accanto ai grandi classici, non mancano le nuove uscite e i film originali.

Molti titoli sono a tema natalizio e sono disponibili già da diversi mesi. Parliamo, per esempio, di Holidate, la commedia romantica di Natale trasmessa da ottobre. Altri titoli invece usciranno proprio nei giorni di festa, The Midnight Sky, disponibile dal 23 dicembre. Non mancano i grandi classici da guardare e riguardare a dicembre. Su Netflix troviamo Il Grinch, Klaus, film d’animazione candidato gli Oscar, ma anche tante commedie italiane, tra cui Il peggior Natale della mia vita, film diretto da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi e molti altri. Insomma, nonostante l’anno particolare, il Natale 2020 sarà senza dubbio ricco di magia, anche grazie all’aiuto di Netflix che ci permetterà di avere qualche ora di spensieratezza davanti al piccolo schermo. Ecco i titoli principali.

Film Netflix: le nuove uscite da guardare a Natale 2020

Iniziamo con una serie di anteprime esclusive da guardare su Netflix. Holidate è una commedia romantica incentrata sull’incontro tra Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey). Entrambi odiano il Natale, ma quando si ritrovano insieme ad una tavola imbandita per le feste tra loro scatta qualcosa. Insieme affronteranno i drammi del Natale e riusciranno a trovare qualcosa di magico ed emozionante che farà loro cambiare idea.

Un altro film perfetto per le feste è Christmas Drop Operazione Regali. Narra le vicende di Erica Miller, assistente del Congresso degli Stati Uniti che rinuncia al Natale con la sua famiglia per fare carriera. Dopo essere atterrata sulla spiaggia di una base aeronautica scopre un progetto segreto chiamato “Operazione Regali” che le permetterà di dare il suo contributo e salvare le feste.

Jingle Jangle: un’avventura natalizia è una pellicola perfetta anche per i ragazzi. Siamo davanti ad una vera e propria avventura natalizia divertente e briosa. Anni dopo essere stato tradito dal suo apprendista, un giocattolaio ritrova la speranza grazie ad una ragazzina gentile che entra nella sua vita. Un mix di musica, fantasia e allegria rendono la pellicola perfetta per questo periodo.

Natale in città con Dolly Parton vede come protagonista la grande cantante americana in un lungometraggio dinamico e musicale. Infatti, nel film ci sono ben 14 canzoni originali scritte proprio da Dolly Parton.

Chi invece è alla ricerca di un piccolo capolavoro cinematografico, verrà conquistato da Elegia Americana. J.D. Vance (Gabriel Basso), studente di Yale ritorna nel suo piccolo villaggio dell’Ohio dove deve fare i conti con una profonda crisi familiare, il suo rapporto con la madre Bev (Amy Adams), che sta lottando con la dipendenza, e sua nonna Mamaw (Glenn Close), la donna forte che lo ha cresciuto. Il film, acclamato da pubblico e critica, è diretto dal premio Oscar Ron Howard.

Ritorniamo alla spensieratezza del Natale con una pellicola disponibile dal 3 dicembre. Tutto normale il prossimo Natale racconta la storia di un uomo duro e scontroso che è condannato a risvegliarsi alla vigilia di ogni Natale e fare i conti con ciò che è successo durante gli altri giorni dell’anno quando lui era assente.

Le novità di dicembre in arrivo su Netflix sono davvero tante e tutti potranno trovare uno o più film da guardare durante le feste.

Accanto ai film, la piattaforma trasmette anche una nuova serie tv di Natale. Dash e LiLy, disponibile dal 10 novembre, è lo show che racconta la travolgente storia d’amore tra due ragazzi. La serie è basata sulla saga di libri per ragazzi Dash & Lily’s Book of Dares scritta da Rachel Cohn e David Levithan.

Netflix: grandi classici di Natale

Accanto ai film originali e trasmessi in esclusiva in streaming, la piattaforma offre tanti classici da riguardare ambientati proprio nel periodo delle festività. Tra i titoli per ragazzi spiccano il film di animazione Klaus, Qualcuno Salvi il Natale (Capitolo 1 e il nuovo Capitolo 2), Indovina chi viene a Natale, Natale Extraterrestre, Hotel Transylvania e tantissimi altri.

Non rimane che abbonarsi al servizio – se non lo si è ancora fatto – e iniziare a guardare tutte le pellicole, le serie tv ma anche i programmi e documentari che offre.