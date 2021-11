Netflix: prepara una sorpresa gratuita per i bambini

La piattaforma di streaming numero uno al mondo, cioè Netflix, ha intenzione di restare tale ancora a lungo e, per questo, continua a sperimentare nuove funzioni che possano tenere incollati gli utenti allo schermo. Anche gli utenti più piccoli, i figli degli abbonati insomma. L’ultima funzione in tal senso si chiama Kids Clips e non è ancora ufficiale.

Bloomberg ne ha avuto notizia dallo sviluppatore di app per iOS Steve Moser, per poi ricevere la conferma dalla stessa Netflix: Kids Clips è in arrivo sulle app per iPhone e iPad negli Stati Uniti e in America Latina. In buona sostanza Kids Clips sarà un’evoluzione di “Fast Laughs" (risate lampo), lanciata negli Stati Uniti a inizio marzo 2021, ma differisce da essa sia per i contenuti che per la modalità di visione. Quello che ancora non è noto, invece, è se Kids Clips sia un semplice esperimento o una funzione destinata ad arrivare per tutti, in tutto il mondo.

Che cos’è Kids Clips

Kids Clips è una nuova sezione gratuita di Netflix, nella quale i bambini troveranno tanti video brevi tratti dai contenuti dedicati ai più piccoli già presenti nel catalogo della piattaforma. L’idea alla base di Kids Clips è quella di mostrare una anteprima di tali contenuti ai bambini, per aiutarli nella scelta.

O forse per attrarli e incuriosirli, portandoli a stare più tempo sulla piattaforma. Quel che certo, però, è che Kids Clips non avrà un meccanismo che crea dipendenza (in stile TikTok, per capirci) perché si potranno vedere al massimo 20 video brevi consecutivamente. In questo caso il tempo di visione complessivo non sarebbe basso, certamente, ma neanche lontanamente paragonabile alle ore che i giovanissimi passano oggi su TikTok.

A differenza di Fast Laughs, che mostra i contenuti con un formato verticale, Kids Clips li mostra in orizzontale per favorire la visione dei bambini, che di solito tengono lo smartphone o il tablet in mano con questo orientamento.

Kids Clips: quando arriva

Secondo Bloomberg Kids Clips sarebbe già pronto al lancio: entro questa settimana potrebbe arrivare in USA e America Latina, ma solo sull’app iOS di Netflix.

Quasi scontato il fatto che, poco dopo, la stessa funzione arrivi anche per Android mentre è difficile immaginare una data di arrivo su altri mercati, Italia compresa. Netflix, infatti, da tempo applica precise e diversificate politiche regionali non solo per i contenuti e le funzioni offerte, ma persino per i costi degli abbonamenti.