Cosa c'è di nuovo su Netflix ad agosto 2022

Romanticismo, dark fantasy, thriller, supereroi: mescolando tutti questi ingredienti si ottiene la variegata e interessante programmazione di Netflix di agosto 2022. Tra le uscite più attese delle prossime settimane c’è sicuramente la serie The Sandman, le cui atmosfere cupe di certo affascineranno i fan.

Il 12 è prevista l’uscita della terza stagione di Non ho mai…, con le avventure e disavventure adolescenziali (romantiche, ma non solo) della vulcanica Devi. È atteso nelle prossime settimane anche Locke & Key 3, serie che continua a raccontare le vicende di tre fratelli, dotati di poteri grazie a tre chiavi magiche, che sono sulle tracce dell’assassino del padre. Per quanto riguarda i film, arrivano nel catalogo della piattaforma di streaming alcune pellicole horror (Midsommar – Il villaggio dei dannati, ad esempio, o I morti non muoiono) e altre di animazione, come l’atteso Il destino delle tartarughe ninja: Il film.

Le serie tv di agosto 2022 su Netflix

Uno sguardo inedito su una tradizione antica, quella dei matrimoni combinati. È questo il cuore della trama di Indian Matchmaking, in cui l’intermediaria matrimoniale Sima Taparia aiuta i suoi clienti tra India e Stati Uniti a trovare il match giusto. Oltre a questo, ci sono tante altre serie tv per tutti i gusti in arrivo su Netflix nelle prossime settimane.

3 agosto : Clusterf**k: Woodstock 99

: Clusterf**k: Woodstock 99 4 agosto : Kakegurui Twin, Robo-fratelli super giganti, Tamara Falcò: Vita da marchesa

: Kakegurui Twin, Robo-fratelli super giganti, Tamara Falcò: Vita da marchesa 5 agosto : The Sandman

: The Sandman 9 agosto : Ho ucciso mio padre

: Ho ucciso mio padre 10 agosto : Locke & Key 3, Indian Matchmaking 2, Case da trasformare

: Locke & Key 3, Indian Matchmaking 2, Case da trasformare 11 agosto : DOTA Dragon’s Blood 3

: DOTA Dragon’s Blood 3 12 agosto : Non ho mai… 3, A Model Family

: Non ho mai… 3, A Model Family 15 agosto : Deepa & Anoop

: Deepa & Anoop 16 agosto : La fidanzata inesistente

: La fidanzata inesistente 17 agosto : Chi scherza col fuoco

: Chi scherza col fuoco 18 agosto: Tekken Bloodline, He-Man And the master of the universe 3

Tekken Bloodline, He-Man And the master of the universe 3 19 agosto : Kleo, Cuphead 2, Alma, Echoes

: Kleo, Cuphead 2, Alma, Echoes 23 agosto: Chad And JT Go Deep, Untold: Ascesa e declino di AND1

Chad And JT Go Deep, Untold: Ascesa e declino di AND1 24 agosto : Lost Ollie, Mo, Selling the OC

: Lost Ollie, Mo, Selling the OC 30 agosto: Untold: Operation Flagrant Foulard, I am a killer 3

I film di agosto 2022 su Netflix

Chi ha voglia di storie romantiche ed emozionanti può guardare La stagione dei matrimoni, che si preannuncia una commedia romantica piacevole: i protagonisti sono due amici che decidono di fingersi una coppia durante i matrimoni estivi di amici e parenti, salvo poi innamorarsi per davvero. Ecco gli altri film in arrivo.