Le novità di giugno 2022 su Netflix

A fine maggio Netflix ha rilasciato la nuova, attesissima quarta stagione di Stranger Things, che ha subito raggiunto la vetta della classifica dei titoli più visti in Italia (e non solo). Difficile eguagliare tale successo con il catalogo di giugno 2022, comunque ricco di serie e film interessanti.

Tra i titoli più attesi c’è probabilmente la stagione conclusiva di Peaky Blinders, la sesta, che arriva però con un certo ritardo rispetto all’uscita della versione originale in lingua inglese. Verso fine mese si potrà inoltre vedere La Casa di Carta: Corea, remake coreano della celebre serie tv spagnola. Non mancano infine film e serie tv dal taglio documentaristico, tra cui un film dedicato all’iconica Jennifer Lopez, una docuserie sulle truffe condotte via internet e una serie true crime sul poliziotto Eirik Jensen. Oltre a questi titoli, ecco cosa c’è di nuovo a giugno 2022 su Netflix.

I film di Netflix di giugno 2022

I film in uscita a giugno 2022 su Netflix si preannunciano interessanti: tra questi c’è anche Spiderhead, con Chris Hemsworth. La trama è ambientata in un carcere avveniristico dove non ci sono sbarre né celle: ai detenuti, in cambio di una riduzione della pena, viene impiantato chirurgicamente un dispositivo che altera la mente. Ecco gli altri titoli del mese.

1° giugno : Odio l’estate

: Odio l’estate 3 giugno : Interceptor

: Interceptor 8 giugno : Hustle

: Hustle 14 giugno : Jennifer Lopez: Halftime

: Jennifer Lopez: Halftime 15 giugno : La ira de Dios

: La ira de Dios 16 giugno : Toma Ikuta – LA sfida di Kabuki

: Toma Ikuta – LA sfida di Kabuki 17 giugno : Spiderhead

: Spiderhead 19 giugno : Ben Crump: lotta per i diritti civili

: Ben Crump: lotta per i diritti civili 22 giugno : Love & Gelato

: Love & Gelato 24 giugno : Beauty, The man from Toronto

: Beauty, The man from Toronto 28 giugno: Noi

Le serie tv di giugno 2022 su Netflix

A giugno 2022 su Netflix gli spettatori potranno vedere come prosegue la storia di The Umbrella Academy, dato che dal 22 sarà disponibile la nuova stagione. È in arrivo anche una nuova serie comedy, God’s Favorite Idiot, in cui l’impiegato di un’azienda informatica Clark Thompson si innamora della collega Amily Luck nello stesso momento in cui diventa un involontario messaggero di dio. Ecco tutte le altre novità da tenere d’occhio.