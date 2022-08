Le novità di settembre 2022 su Netflix

Settembre 2022 su Netflix inizia alla grande. Il primo giorno del mese arriva SKAM Italia 5, attesissimo nuovo capitolo di una serie cult che si è già dimostrata in grado di raccontare i giovani d’oggi oltre gli stereotipi. Le aspettative crescono anche intorno alla sesta stagione di Rick and Morty.

Tra le uscite che si preannunciano più interessanti c’è la miniserie Il diavolo in Ohio, un thriller in cui una psichiatra dà rifugio a una ragazza evasa da una setta. L’8 settembre esce invece il documentario The Anthrax Attacks: l’indagine sul killer dell’antrace, del regista candidato agli Oscar Dan Krauss. La trama ripercorre gli attentati con l’antrace avvenuti negli Stati Uniti nel 2001. Per i nostalgici della scuola c’è Le ragazze dell’ultimo banco: la storia di cinque trentenni che ogni anno organizzano una gita insieme. Un serio imprevisto, però, le costringe a ripensare i piani.

I film di settembre 2022 su Netflix

Tra i titoli nuovi (tra cui Fino alla cima e Blonde), c’è spazio anche per qualche grande classico: è il caso di Paura e delirio a Las Vegas, ma anche di La rivincita delle bionde. Ecco tutti gli altri film in uscita su Netflix a settembre 2022.

1° settembre: Paura e delirio a Las Vegas, La rivincita delle bionde, Non ci resta che piangere, Vicini per Forza, Love in the Villa

2 settembre: Ely + Bea, Il Festival dei cantastorie

6 settembre: Get Smart With Money: come gestire meglio le tue finanze

8 settembre: The Anthrax Attacks: l'indagine sul killer dell'antrace

9 settembre: Judas and the Black Messiah, Senza limiti, End of the road

14 settembre: Fino alla cima

16 settembre: Skandal! Il caso Wirecard, Do Revenge, La casa tra le onde

20 settembre: Patton Oswall: We All Scream

23 settembre: Lou, ATHENA

24 settembre: Fullmetal Alchemist: Alchimia finale

26 settembre: Morbius

28 settembre: Blonde

30 settembre: Entergalactic, Rainbow

Le serie tv di settembre 2022 su Netflix

Questo mese non mancano i contenuti dedicati agli amanti del buon cibo e della buona cucina: ne sono esempi Chef’s Table: Pizza e Iron Chef: Messico. Non mancano però le serie di ogni genere: thriller, gialle, di azione, romantiche o emozionanti. Ecco tutti i titoli attesi a settembre 2022 su Netflix.