Su Netflix arriva una nuova serie TV coreana: ecco quale

Una nuova serie televisiva coreana approda su Netflix, che sembra voler ripetere il successo da record ottenuto con l’ormai celebre Squid Game. La piattaforma di streaming ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Hellbound, una serie horror con un apprezzato regista di zombie-movie: Yeon Sang-ho.

Si tratta di una serie tv del genere horror tratta da un webtoon, cioè un fumetto pensato per essere letto online, che è molto popolare in Corea del Sud. L’ambientazione di Hellbound è Seoul, dove gli uomini si ritrovano a dover combattere contro creature soprannaturali che condannano alcuni di loro all’inferno e li portano con sé. Una setta religiosa cercherà quindi di prendere il potere, lottando con un gruppo di persone che si unisce per resistere agli esseri soprannaturali. Una trama densa di suspense e di interrogativi su Dio e la sua giustizia, tra dannati destinati agli inferi e sopravvissuti, che spera di replicare i numeri da record registrati negli ultimi due mesi da Squid Game.

Hellbound: la trama

La serie TV Hellbound è ambientata Seoul, dove creature ultraterrene appaiono dal nulla e condannano alcune persone agli inferi. Gli eventi soprannaturali aumentano in città fino a scatenare il caos, che lascia la strada aperta all’organizzazione religiosa Nuova Verità, una setta guidata dal leader e guru Jung Jin-su, che si schiera con le creature. Per la setta, solo i peccatori sono dannati e le creature sono la manifestazione della volontà divina che vuole riportare l’uomo sulla retta via.

A sfidare il leader di Nuova Verità è l’avvocatessa Min Hye-jin, secondo cui si tratta di eventi soprannaturali dove la volontà divina non c’entra nulla, e che si unisce a chi cerca di proteggere i dannati dalla condanna agli inferi, per restituire il mondo all’umanità.

Hellbound: il cast

Gli attori che fanno parte del cast sono conosciuti nel mondo del drama coreano e tra loro troviamo Yoo Ah-in (Chicago Typewriter, Voice of Silence), Park Jeong-min (Bleak Night), Kim Hyun-joo (Glass Slippers), Won Jin-ah (The Age of Shadows) e Yang Ik-june (Breathless).

Il regista è Yeon Sang-ho, già noto per Train to Busan e famoso nel panorama del genere zombie-movie.

Hellbound: dove e quando vederla

La nuova serie televisiva Hellbound arriverà in streaming sulla piattaforma Netflix, che ha annunciato la data di uscita con il trailer ufficiale sottotitolato in italiano.

Per vedere i 6 episodi di Hellbound bisognerà attendere il prossimo 19 novembre.