Con Netflix Party puoi guardare le serie tv assieme ai tuoi amici

19 Marzo 2020 - I cinema sono chiusi, non si possono invitare gli amici a casa, si sta un po’ tutti di fronte la Tv o uno schermo a vedere contenuti in streaming. Come quelli di Netflix, che ha una funzionalità che ci potrà tornare molto utile mentre siamo costretti a restare a casa: Netflix Party.

Netflix Party ci permette di guardare virtualmente insieme ai nostri amici lo stesso contenuto: il flusso video è sincronizzato su tutti i dispositivi degli amici che partecipano al party e c’è anche una chat testuale per commentare insieme ciò che stiamo guardando. Di sicuro un ottimo modo per continuare a stare vicini ai nostri amici e per condividere a distanza la nostra passione per i film e le serie Tv. Usare Netflix Party è anche abbastanza semplice, è gratuito, ma ha una sola grande limitazione: si può usare solo con un computer (desktop o laptop, non cambia) dotato di browser Google Chrome. Ecco come funziona Netflix Party.

Netflix Party: come si usa

La prima cosa da fare è, come abbiamo visto, accendere il computer e aprire il browser Chrome. Poi dovremo andare sul sito www.netflixparty.com, dove troveremo il pulsante “Get Netflix Party for free“. Cliccandoci sopra verremo spediti al Chrome Store, perché in realtà Netflix Party è un’estensione per Chrome, che tutti quelli che vorranno partecipare al party dovranno installare. Dopo aver configurato tutti i computer, potremo iniziare il party.

Basterà aprire Chrome e andare su Netflix, scegliere un contenuto da vedere e poi fare click sul pulsante “NP” di colore rosso che troveremo accanto alla barra degli indirizzi di Chrome. Apparirà una finestra pop up, dalla quale potremo scegliere “Start Party” e copiare il link che apparirà successivamente. E’ questo il link che dovremo inviare ai nostri amici: quando tutti cliccheranno sul link, nel giro di pochi secondi entreranno nel nostro Netflix Party. La chat per chiacchierare insieme apparirà a destra dell’episodio che stiamo guardando.

Come usare Netflix Party sulla smart Tv

In teoria non è possibile usare Netflix Party se non tramite computer, perché Netflix Party funziona solo con Google Chrome: se apriamo Netflix dalla app per la smart Tv, ad esempio, non troveremo il tasto per il party. Un trucchetto, però, c’è: usare un dispositivo Chromecast, Chromecast Ultra o una smart Tv con Chromecast integrato e poi scegliere “Trasmetti” dal menu di Chrome. In questo modo vedremo la tab dove è aperto il Netflix Party sul televisore, comodamente sdraiati sul divano.