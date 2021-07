Tutte le serie cancellate da Netflix nel 2021

Nel 2021 la piattaforma Netflix ha cancellato diverse serie tv anche dopo relativamente poco tempo dall’inizio della programmazione. Quasi come a non dare un’opportunità di crescita, la grande N le ha eliminate dal palinsesto oppure ha deciso di non proseguire la produzione.

Nessun fan può essere felice se accedendo alla piattaforma non trova più la serie tv a cui si stava affezionando fino alla sera prima, anche se quei racconti non stavano appassionando milioni di persone la delusione c’è. Netflix ha cancellato tante di serie tv nel corso del 2021 anche produzioni per le quali aveva effettuato diversi investimenti pubblicitari. Per ogni serie che viene rinnovata c’è ne sono dieci cancellate con diversi motivi che portano alla sparizione di una serie.

Serie cancellate nel 2021 dalla grande N

L’elenco delle serie tv che nel corso del 2021 sono state cancellate dalla piattaforma Netflix inizia a essere lungo. Consapevoli che a oggi ci attendono altri quattro mesi in cui è possibile che questo elenco aumenti. Alcune delle serie cancellate sono state per diversi giorni nella top ten di Netflix. Diversi i generi annullati, ma le sitcom hanno la peggio.

Tra le tante abbiamo: Cursed che in poco tempo è riuscita ad avere fan base abbastanza nutrita, ma che non l’ha salvata dalla mancata conferma per una nuova stagione. A seguire Emily’s Wonder Lab, il live action per bambini uscito ad agosto 2020, non avrà un seguito. Non è andata bene nemmeno a Bonding che a causa ascolti bassissimi non vedrà la terza stagione. Stesso destino per la serie The Crew, sebbene abbia avuto successo in paesi come Germania e Austria, Netflix non rinnova il secondo capitolo.

Dad Stop Embarrassing Me! Malgrado la sua permanenza Le serie di dieci giorni nella Top 10 e la presenza nel cast di Jamie Foxx non bastano a evitarne la cancellazione.

Jupiter’s Legacy è stato il flop di questo anno televisivo di Netflix. La piattaforma puntava parecchio su questa serie tv, ma gli ascolti hanno costretto alla cancellazione dopo solo una stagione.

La rivoluzione Monarca, un grande spettacolo originale francese, è stato anche una grande delusione di ascolti e non lo vedremo nel più nel palinsesto, cosi come The Duchess il cui annullamento era stato annunciato tramite podcast dalla protagonista Katherine Ryan: in questo caso non sono basti 10 milioni di spettatori che seguivano.

Perché viene cancellata una serie tv da Netflix

Diversi i motivi che portano la piattaforma a cancellare o a non rinnovare una stagione di serie tv. Alla base il mancato seguito dal pubblico è fondamentale nelle scelte di tagli.

Bassi ascolti determinano costi più altri per attori e attrici, location, showrunner da pagare.

Anche se poi ci sono dei casi sorprendenti, serie cancellate, come Lovecraft Country, ma che riceve per 18 candidature agli Emmy 2021. HBO, in questo caso rivedrà probabilmente la sua scelta!