Come dimagrire guardando Netflix

Con le festività natalizie che incombono, tavole imbandite di ogni ben di Dio mettono a repentaglio la nostra forma fisica. In aiuto a chi si lascerà, giustamente, un po’ andare tra Natale e Capodanno arriva Netflix, che prima piattaforma in streaming in assoluto, proporrà i contenuti del Nike Training Club.

Nike Training Club su Netflix

Chi è allergico alle palestre, dal prossimo 30 dicembre, giorno di lancio a livello mondiale del nuovo servizio di Nike, potrà tranquillamente allenarsi e tornare in forma tra le comode mura di casa. Infatti, Netflix proporrà 30 ore di allenamento suddivise in programmi diversi, ognuno dei quali comprende un numero variabile di "episodi".

Al lancio saranno disponibili:

Kickstart Fitness with the Basics (13 sessioni) Two Weeks to a Stronger Core (7 sessioni) Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 sessioni) HIT & Strength with Tara (14 sessioni) Feel-Good Fitness (6 sessioni)

Dal 30 dicembre, chi fosse interessato a questo programma di allenamento non dovrà fare altro che scrivere nella barra di ricerca "Nike" per poter vedere comparire i programmi di allenamento. Netflix si impegna a pubblicare, nel corso del 2023, una seconda tranche di allenamenti, anche se non è stato specificato quando questo accadrà.

Che cos’è Nike Training Club

Nike Training Club è diventato famosa tra gli appassionati per l’app che è disposizione per le più importanti piattaforme mobili, che propone allenamenti per tutti creati appositamente dai migliori fitness trainer certificati da Nike.

Il servizio fitness del colosso americano propone diversi esercizi per tutti i gusti e inoltre, visto il pubblico a cui si rivolge, non prevede l’acquisto di materiali speciali o abbigliamento tecnico. Basta una maglietta un paio di calzoncini e, soprattutto, tanta voglia di sudare.

Per Netflix questa partnership è una grande opportunità per ampliare il suo pubblico, visto che offrire questo servizio non le costa praticamente nulla. Infatti i video sono creati direttamente da Nike e dai suoi trainer. Al contempo Nike può avvicinare una nuova fetta di utenti che non conoscono i suoi servizi dedicati al fitness.