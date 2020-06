Nokia 7.3 smartphone 5G lowcost con Snapdragon 690

Lo smartphone Nokia 7.3 supporterà il 5G, sarà venduto con Snapdragon 690 e soprattutto avrà un prezzo davvero vantaggioso: queste news sono state riportate negli ultimi giorni da diverse fonti, tutte abbastanza autorevoli.

La notizia principale è stata data dall’account Twitter di Juho Sarvikas, il direttore di produzione di HMD, la società finlandese che produce gli smartphone Nokia. Nel post, Sarvikas si complimenta con Cristiano Amon e col suo team di Qualcomm per aver lanciato il processore Snapdragon 690 per piattaforme mobili, annunciando che verrà implementato anche sui moderni dispositivi Nokia incrementando quindi le performance e permettendo di supportare il 5G. Il tweet fa riferimento anche al prezzo più che abbordabile, di cui non vengono dati ulteriori indizi. Insomma, gli ingredienti per lanciare sul mercato uno smartphone interessante ci sono tutti. Ma vediamo quali sono le altre informazioni a disposizione.

Nokia 7.3: 5G grazie a Snapdragon 690

Come se il tweet non bastasse, questo è stato accompagnato da un video in cui Juho Sarvikas ha rivelato che è in lavorazione il nuovo Nokia 5G più economico e, come anticipato nel testo, caratterizzato da Snapdragon 690, ormai conosciuto come il processore che porterà il 5G anche negli smartphone di fascia media. Il 2020 quindi sarà l’anno della diffusione della connessione ultra-veloce su tutti i dispositivi. Il chip sarà accompagnato poi dal modem integrato, ovvero lo Snapdragon X51 5G e offrirà una velocità fino a 2,5 Gbps.

Nokia 7.3: altre indiscrezioni

Juho ha sottolineato anche che il dispositivo avrà due tecnologie all’avanguardia: Zeiss e PureDislay, quest’ultima era presente anche nel Nokia 7.1. Il PureDisplay permette di migliorare la visibilità e la user experience dello schermo del telefono. A proposito del display, da altre fonti è trapelato che oltre ad avere essere Full HD+ PureView, lo schermo sarebbe stato abbastanza ampio: si parla di 6,3 pollici.

Anche il comparto fotografico, composto da quattro sensori posteriori e uno frontale, sarà nettamente migliorato rispetto ai modelli precedenti. La fotocamera principale dovrebbe essere da 48 MP, quella frontale da 24 MP. Infine, la batteria dovrebbe assicurare una buona autonomia: si parla infatti di 4000 mAh.

Nokia 7.3: prezzo e uscita

Purtroppo, l’esplosione della pandemia ha influenzato anche il lancio del nuovo Nokia. Infatti, non si sa ancora esattamente quando il nuovo smartphone verrà presentato e lanciato sul mercato, tuttavia si parla di ottobre o novembre 2020. Il prezzo è una delle maggiori incognite: si parla infatti di un costo variabile tra i 350 e i 400 €. Questi sono tutti i rumor legati al Nokia 7.3 ma sicuramente nelle prossime settimane si sapranno ulteriori dettagli ed entro l’anno gli utenti potranno addirittura averlo tra le mani.