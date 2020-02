Nokia, in arrivo tre nuovi smartphone Android: cosa sappiamo

28 Febbraio 2020 - HMD Global, la società finlandese che ha riportato il marchio Nokia nel mondo della telefonia da oramai un paio di anni, potrebbe a breve lanciare sul mercato tre nuovi smartphone. I tre nuovi smartphone targati Nokia sono stati scoperti sul sito dell’organizzazione Wi-Fi Alliance. I nuovi telefoni di HMD Global hanno superato il processo di certificazione e, a quanto sembra, supporteranno l’ultimo sistema operativo Android 10.

L’azienda finlandese era pronta a presentare i tre nuovi dispositivi al Mobile World Congress 2020, la fiera internazionale dedicata al mondo mobile che si sarebbe dovuta svolgere nella settimana del 24 febbraio e che è stata annullata a causa del Coronavirus. HMD Global punta molto su questi smartphone: secondo le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un entry- level, di un medio di gamma e di un top di gamma con il supporto alla rete 5G. La cancellazione del Mobile World Congress 2020 ha fatto slittare di qualche settimana la presentazione dei due dispositivi: Nokia sta pensando di organizzare degli eventi nazionali ad hoc.

Nokia: i numeri dei modelli

Per ora gli smartphone sono riconoscibili solo dal numero di modello: TA-1223, TA-1227 e TA-1229. Ancora sconosciute le caratteristiche tecniche dei tre nuovi dispositivi marchiati Nokia, oltre all’adozione Android 10 gli smartphone dovrebbero supportare la connettività Wi-Fi dual-band, ma rimangono avvolte nel mistero le possibili differenze tra i tre device, nonché i loro nomi con i quali saranno presentati al pubblico. Ad aumentare il mistero sulle specifiche dei nuovi smartphone sono anche questi inediti numeri di modello, mai apparsi prima.

I nuovi smartphone Nokia

HMD Global aveva intenzione di presentare ufficialmente i tre modelli TA-1223, TA-1227 e TA-1229 al Mobile World Congress a Barcellona, la fiera dedicata alla telefonia cancellata a causa della diffusione in Europa del Coronavirus. Quasi sicuramente la società finlandese organizzerà a breve un evento dedicato proprio al lancio di questi tre nuovi smartphone che, stando ad una serie di rumor ed indiscrezioni dei soliti ben informati, potrebbe trattarsi dei nuovi Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2, Nokia 1.3 e, quasi sicuramente, anche del Nokia 400.

Il ritorno di Nokia

Il Coronavirus ha purtroppo cambiato i piani di molte aziende che puntavano al Mobile World Congress 2020 per lanciare le loro ultime novità. Non solo, Nokia era intenzionata a presentare quattro nuovi dispositivi, più quella che poteva essere considerata una vera chicca per nostalgici: un telefonino old school con tastiera fisica e supporto a WhatsApp.

Dopo aver anch’esso ottenuto la certificazione e classificato con il codice TA-1212, il nuovo featured phone doveva essere immesso sul mercato, soprattutto in quei paesi in via di sviluppo dove i telefonini con tastiera fisica sono ancora molto richiesti. Il modello TA-1212 sarebbe dotato del sistema operativo KaiOS, software che permette l’installazione di applicazioni come WhatsApp e Facebook, nonché di parte della suite del colosso di Mountain View come Google Maps e Google Assistente.