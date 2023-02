Nokia C02 è il nuovo super low cost 2023

Non solo smartphone da 1.000 euro è più. C’è anche chi pensa ai tanti utenti che non possono permettersi di spendere cifre del genere, e utilizzano lo smartphone solo per le funzioni più essenziali. Una di queste è Nokia, che al prossimo MWC di Barcellona alzerà i veli sul suo nuovo modello economico, ovvero il Nokia C02. Ovviamente ci troviamo di fronte a uno smartphone dalla scheda tecnica di basso livello, con connessione 4G, ma ci sono comunque alcune caratteristiche che lo rendono interessante.

Nokia C02, caratteristiche tecniche

Il SoC del nuovo Nokia C02 è un quad-core non meglio specificato, che ha una velocità di clock pari a 1.4 GHz. Al suo fianco Nokia ha pensato di inserire 2 GB di RAM mentre per app e sistema operativo sono disponibili 32 GB di spazio di archiviazione di tipo eMMC 5.1. Questo spazio si può comunque ampliare inserendo una scheda microSD nell’apposito alloggiamento con una dimensione massima di 256 GB.

Il display, se rapportato agli smartphone odierni è un po’ piccolo, solo 5,45 pollici, ed offre una risoluzione FWGA+, con visualizzazione in 18:9.

Il comparto fotografico è ai minimi termini: nella zona posteriore c’è un solo sensore da 5 MP affiancato da un flash LED. La fotocamera per i selfie, inserita nella cornice superiore della zona anteriore è da 2 MP. Tramite quest’ultima, il Nokia C02 consente lo sblocco tramite riconoscimento facciale.

Il Nokia C02 ha una scocca realizzata in policarbonato e, chicca assoluta di questo modello, la parte sul retro è removibile per poter accedere alla batteria removibile da 3.000 mAh, che si può quindi sostituire un domani quando la sua autonomia dovesse diminuire troppo. Batteria che si ricarica via cavo ad un massimo di 5W, collegando l’alimentatore presente nella confezione alla porta Micro USB presente.

Non manca anche un jack da 3,5mm a cui collegare un paio di auricolari. Per quanto riguarda la connessione wireless, troviamo Bluetooth 4.2 e Wi-Fi b/g/n, quindi è anche possibile collegarsi alle reti da 5 GHz.

Il tutto viene gestito dal sistema operativo Android 12 (Go Edition) per il quale Nokia garantisce 2 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Da segnalare che lo smartphone è dotato della certificazione IP52 ed ha un peso di 191 grammi. Verrà lanciato in due colorazioni, ovvero Charcoal e Dark Cyan.

Nokia C02: disponibilità e prezzi

Al momento non si ancora il prezzo e nemmeno la disponibilità del nuovo Nokia C02, anche se un suo lancio anche in Italia è più che probabile. I prezzi, molto probabilmente, verranno svelati durante il Mobile World Congress il prossimo 28 febbraio. Ricordiamo che in Italia è in vendita il precedente Nokia C01 Plus ad un prezzo su strada di circa 230 euro.