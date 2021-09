Nokia G50: è un low cost con 5G e super batteria

Chi cerca un cellulare economico 5G adesso ha un modello in più da tenere in considerazione in fase d’acquisto: il Nokia G50, appena presentato da HMD Global. Si tratta del successore di Nokia G20, lanciato ad aprile 2020 e, rispetto a quest’ultimo, oltre alla connessione 5G vanta un display più grande e un processore diverso (non più MediaTek, ma Qualcomm).

Nokia G50 è senza dubbio uno smartphone per chi non pretende grande potenza, né specifiche tecniche molto elevate, ma ha la necessità di navigare in 5G o, semplicemente, la voglia di provare la nuova rete veloce. Questo modello, infatti, scende a molti compromessi pur di mantenere il prezzo più basso possibile. E ci riesce bene, visto che tutto sommato il risultato è uno smartphone equilibrato e incentrato sulle esigenze di chi lo comprerà. Lo schermo molto grande, poi, lo rende adatto anche a chi non vede più benissimo mentre la batteria, molto capiente, permette di arrivare tranquillamente a fine giornata.

Nokia G50: caratteristiche tecniche

Nokia G50 è uno smartphone molto grande: ha un display da ben 6,82 pollici. Il pannello è di tipo LCD IPS e ha una risoluzione HD+ (1.560×720 pixel). Il refresh rate e la luminosità sono in linea con i concorrenti nella fascia bassa: 60 Hz e 450 nit.

Il cuore del telefono è il chip Qualcomm Snapdragon 480 5G a otto core, ma a bassa frequenza, realizzato con processo produttivo a 8 nm, quindi discretamente parco nei consumi elettrici. La RAM è da 4 GB, mentre lo spazio di archiviazione è pari a 128 GB espandibili con schedina microSD.

Le fotocamere sono tre: un sensore principale da 48 MP, un ultra wide da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Non ci possiamo aspettare ottime foto da questo setup, così come dalla fotocamera frontale, da 8 MP.

Però c’è il Bluetooth 5.0, il chip NFC per i pagamenti contactless, il jack audio per collegare le cuffie e, soprattutto, una ottima batteria da 4.850 mAh.

Nokia G50: quanto costa

Nokia G50 arriverà nei negozi italiani l’11 ottobre 2021, ma è già preordinabile su Amazon. Arriva con Android 11 preinstallato di fabbrica e con due anni di aggiornamenti software garantiti (tre anni per gli aggiornamenti di sicurezza).

E’ disponibile in due colori, Midnight Sun (rosa) e Nordic Blue, ad un prezzo di 269,99 euro.

Nokia G50 5G – Display 6,82 pollici HD+ – Versione 4/128 GB