Nokia G50 al minimo storico: costa pochissimo

Se c’è un’azienda che ha scritto la storia della telefonia, questa è sicuramente Nokia. Con l’arrivo degli smartphone, la società finlandese ha perso un po’ del suo fascino, ma negli ultimi anni è tornata in carreggiata, grazie soprattutto a dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il fascino è rimasto intatto e avere un dispositivo Nokia resta ancora un punto di forza. Abbiamo detto che l’azienda ha puntato molto sul rapporto qualità-prezzo e lo si nota soprattutto nel Nokia G50 che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Il Nokia G50 è uno smartphone medio di gamma che oggi costa quanto un dispositivo lowcost. Il prezzo è inferiore ai 200€, ma le caratteristiche sono di un livello superiore. A partire da uno schermo dalle dimensioni "big" che si adatta a qualsiasi utilizzo, fino ad arrivare a una batteria con un’autonomia fino a due giorni. E non bisogna sottovalutare l’ottimo comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 48MP. Uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista e che da oggi può diventare il vostro nuovo compagno.

Nokia G50: la scheda tecnica

Gli smartphone Nokia non sono solamente affidabili, ma sono anche un investimento per il futuro. E il motivo è molto semplice: l’azienda finlandese li supporta per ben tre anni con aggiornamenti software (tutte le nuove release di Android) e le patch di sicurezza che li tengono al sicuro da nuovi malware e virus.

Il dispositivo supporta anche il 5G, essendo dotato del processore Snapdragon 480, uno dei migliori nella sua fascia di mercato. A supporto anche 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 512GB utilizzando una scheda microSD). Altra caratteristica molto interessante è lo schermo: il Nokia G50 è dotato di un display da 6,82" con il quale poter fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV mentre si è in viaggio, fino al lavorare ai documenti di lavoro.

Lo smartphone si posizione in quella fascia di prezzo compresa tra i medio di gamma e gli entry level. Rispetti a questi, però, ha un comparto fotografico di livello superiore. La fotocamera principale è da 48MP, supportata da un sensore ultragrandangolare da 5MP e da un sensore di profondità da 2MP. Nell’app fotocamera troviamo tante modalità di scatto che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale. La fotocamera selfie è da 8MP.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale.

Nokia G50 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima promo per il Nokia G50. Oggi lo smartphone è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e il prezzo crolla a 189,90€. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web e questo aiuta a capire l’esclusività della promozione. Lo si può anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva solamente durante la fase di check-out e riservato ai clienti Amazon Prime. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore.

