Nokia presenta 3 nuovi telefoni ultra economici

Nokia punta ancora sul mercato dei feature phone e presenta tre nuovi telefoni ultra basic, che strizzano l’occhio al minimale design nordico e dai prezzi sono decisamente bassi. I tre nuovi telefoni sono Nokia 5710 XpressAudio, Nokia 8210 4G e Nokia 2660 Flip. Il legame con la telefonia contemporanea lo troviamo nella presenza del WiFi, Bluetooth e connettività dati (seppur 4G), mentre tutto il resto è molto vintage.

Il primo, il Noxia 5710 XpressAudio, riprende infatti lo stile del Nokia 5310 XpressMusic uscito nel 2007; il Nokia 8210 riprende il modello analogo del 1999 lanciato durante la settimana della moda di Parigi; il terzo telefono, il Nokia 2660 Flip, è pensato invece per un pubblico dichiaratamente "maturo". Infatti ha un’apertura a conchiglia e interfaccia notevolmente semplificata. Ovviamente, essendo telefoni old school presentano sia la radio FM sia la batteria removibile. Sebbene siano batterie con una capienza inferiore rispetto alle quantità a cui siamo abituati con gli smartphone moderni, durano parecchio più a lungo essendo meno impegnate con le memorie e soprattutto per l’assenza delle varie app. I tre telefoni saranno disponibili anche in Italia, a partire dal 28 luglio.

Nokia 5710 XpressAudio: caratteristiche tecniche e prezzo

Sul retro del nuovo Nokia 5710 XpressAudio troviamo gli auricolari wireless integrati. Ciò rende il corpo del telefono una sorta di case che ricarica le cuffiette (di tipo in-ear), che poi scompaiono grazie a una piccola serranda. In ogni caso sono disponibili anche due altoparlanti che permettono di ascoltare la musica a tutto volume.

E’ infatti possibile archiviare sul telefono file Mp3, su scheda microSD da acquistare a parte, e ovviamente ascoltare le stazioni della radio FM. Ma non c’è possibilità di installare app di streaming, come Spotify o Apple Music+.

Il "cuore pulsante" di Nokia 5710 XpressAudio è un modesto chip Unisoc T107, abbinato a 48 MB di RAM e 128 MB di memoria di archiviazione espandibili a 32 GB con la scheda microSD. Sul davanti è presente una piccola fotocamere, con sensore da appena 0,3 MP.

La batteria è di 1.450 mAh: per gli standard odierni è una capienza decisamente bassa, ma il Nokia 5710 XpressAudio è un telefono che consuma pochissimo grazie al chip poco potente e alla poca memoria disponibile..

Nokia 5710 XpressAudio sarà disponibile nei colori nero/rosso e rosso/bianco e sarà in vendita in Italia al prezzo di 89,99 euro.

Nokia 8210: caratteristiche tecniche e prezzo

Il Nokia 8210 è il più stiloso del terzetto di nuovi telefoni. Ha un display da 2,8 pollici e il tastierino fisico sotto ben segnato dalle cornici esterne.

Il processore a bordo è l’Unisoc T107 e le memorie sono da 48/128 MB espandibili fino a 32 GB con la scheda microSD. La batteria, da 1.450 mAh, può essere rimossa.

Nokia 8210 è disponibile in tre colori (rosso, blu e sabbia), al prezzo di 79,99 euro.

Nokia 2660 Flip: caratteristiche tecniche e prezzo

Il processore a bordo del Nokia 2660 Flip, il modello con l’apertura a conchiglia, è il solito Unisoc T107 abbinato ai soliti 48/128 MB di memoria, espandibili a 32 GB con la scheda microSD.

Il display interno è da 2,8 pollici mentre il frontale sulla scocca è da 1,77 pollici. Troviamo in un notch anche la fotocamera da 0,3 MP. La batteria rimovibile è da 1.450 mAh., c’è il jack da 3,5 mm e la porta micro USB.

Nokia 2660 Flip è pensato per le persone della terza età ed è dotato di audio ad alto volume e compatibilità con gli apparecchi acustici (HAC). Inoltre è presente il pulsante di emergenza per contattare immediatamente una persona cara in caso di necessità. Il telefono Nokia 2660 Flip costa in Italia 79,99 euro.