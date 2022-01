Nokia presenta i nuovi smartphone low-cost, anche con 5G

Nel corso del CES 2022, HMD Global (Nokia) ha deciso di svelare quattro nuovi smartphone low-cost con sistema operativo Android 12. Si chiamano Nokia C100, Nokia C200, Nokia G100 e Nokia G400 e conosciamo già una buona parte delle loro caratteristiche, anche se non sono ancora note le date di disponibilità.

I prezzi dei primi tre modelli sono tutti ben al di sotto dei 200 euro, mentre l’ultimo è un po’ più costoso e avrete modo di capire il motivo leggendo le sue specifiche tecniche. Non sappiamo in quali paesi verranno commercializzati ma potrebbero essere molto interessanti per chi vuole acquistare un telefono con sistema operativo di ultima generazione senza spendere una fortuna. Nokia G400 supporta anche la connettività ultra veloce, caratteristica non così comune per i modelli più economici. Oltre ad un design notevolmente diverso, gli smartphone della serie C fanno affidamento su processori MediaTek, mentre quelli della serie G su processori Qualcomm.

Nokia C100 e Nokia C200, caratteristiche e prezzi

Sono i modelli più economici e lo si può capire immediatamente ad un primo sguardo: hanno cornici molto marcate ed una fotocamera con sensore unico nella parte posteriore. Nokia C100 e C200 integrano entrambi il processore MediaTek Helio A22, accompagnato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, ed una batteria da 4.000 mAh.

La più grande differenza fra i due riguarda la dimensione del display che su C200 è lievemente più ampio ed ha una diagonale di 6,1 pollici. Come potrete facilmente immaginare, il loro prezzo è estremamente contenuto: Nokia C100 costa 99 dollari (circa 88 euro), mentre Nokia C200 costa 119 dollari (circa 105 euro), appena 20 dollari in più.

Nokia G100 e Nokia G400, caratteristiche e prezzi

Pur rimanendo all’interno della fascia bassa e medio-bassa, Nokia G100 e G400 hanno caratteristiche senza dubbio più interessanti ed un design più moderno. Il primo è caratterizzato da un display HD+ da 6,5 pollici e da una fotocamera tripla sul lato posteriore, anche se non è stato specificato quali siano i sensori. Nokia G100 fa uso del processore Qualcomm Snapdragon 615 e di una batteria da 5.000 mAh, ed è dotato di sensore di impronte digitali laterale. Al momento non conosciamo neanche il quantitativo di memoria RAM e memoria interna.

Nokia G400 dovrebbe avere un aspetto molto simile a quello del modello G100, ma fa uso di un display con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e di una fotocamera tripla con sensore principale da 48 megapixel, ultra grandangolo e macro. A bordo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 480 – che integra il modem 5G – 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Nokia G100 e Nokia G400 hanno un prezzo di 149 (circa 132 euro) e 239 dollari (circa 212 euro) rispettivamente.