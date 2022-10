Nokia Streaming Stick 800 ufficiale: all'attacco di Fire TV e Chromecast

È stata lanciata ufficialmente Nokia Streaming Stick 800, la piccola chiavetta che rende smart una TV che smart (di base) non è, grazie ad un’interfaccia basata su Android Tv. Il dispositivo si prepara ad andare all’attacco di Fire TV e Chromecast, ma la lotta sarà dura non solo perché arriva dopo ma, soprattutto, perché arriva con un prezzo buono ma non abbastanza basso per competere realmente con i due concorrenti. Le Amazon Fire TV Stick, infatti, sono sempre in sconto mentre Google ha appena presentato una nuova Chromecast con Google TV solo HD più economica di quella 4K.

Nokia Streaming Stick 800: com’è

Nokia Streaming Stick 800 ha un processore Amlogic S805X2 con CPU quad core Cortex-A53 da 1,2 GHz e GPU Arm Mali-G31 MP2. Il chipset è accoppiato a 1 GB di RAM e 8 GB di spazioe per app e sistema operativo che, come già accennato, è Android TV.

Con questo hardware, non eccellente, il dongle di Nokia è in grado di gestire la risoluzione Full HD a 60 fps, ma non il 4K. La connessione a Internet avviene tramite WiFi dual-band (2,4 e 5 GHz), mentre via Bluetooth la chiavetta dialoga con il telecomando retroilluminato.

Sono preinstallate le app di tutti i servizi di streaming più popolari: Amazon Prime Video, Netflix e YouTube, Disney+, oltre ad Assistant (l’assistente vocale di Google). Inoltre, la chiavetta permette l’accesso alle migliaia di applicazioni presenti sullo store ufficiale di Google. La Streaming Stick 800 integra, infine, anche una Chromecast standard per il mirroring da smartphone.

Nokia Streaming Stick 800: quanto costa

Il Nokia Streaming Stick 800 è disponibile in Italia al costo di 59,90 euro e, molto probabilmente, è troppo: il nuovo Chromecast HD con Google TV costa infatti 39,99 euro, mentre la Amazon Fire TV Stick HD costa 39,99 euro in versione standard e addirittura 29,99 euro in versione Lite.

Nokia Streaming Stick 800

Chromecast con Google TV (HD)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (HD)

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa (HD)